Székelyföldi körúton járt a napokban Zsigmond Barna Pál volt csíkszeredai főkonzul, magyar országgyűlési képviselő, miniszteri biztos, a Fidesz–KDNP határon túli magyarokért felelős igazgatója. Pénteken Háromszéken az RMDSZ tisztségviselőivel, önkormányzati vezetőivel is találkozott, az egyeztetéseken a magyarországi választásokon való részvétel fontosságára hívta fel a figyelmet, valamint az általa képviselt alakulat támogatására annak érdekében, hogy a tíz évvel ezelőtt elindított nemzetpolitika, nemzetegyesítés ne szakadjon meg. A volt főkonzul az újságírókkal való találkozón a választásokkal, szavazással kapcsolatos gyakorlati tudnivalókról is beszélt.

Zsigmond Barna Pál két helyszínen, Dálnokban és Baróton egyeztetett az önkormányzati vezetőkkel, az elhangzottakról Tamás Sándorral, az RMDSZ háromszéki területi szervezetének elnökével közösen számoltak be a sajtó képviselőinek. Tamás Sándor bevezetőként elmondta, hogy a polgármesterekkel, tisztségviselőkkel való találkozókon arra hívták fel a résztvevők figyelmét, hogy nem csak a nemzeti kötődés, az érzelmek azok, amelyek Budapest irányába mutatnak az erdélyi, székelyföldi magyarság esetében, de a létérdekek is azt kívánják, hogy a külhoni magyarok kiálljanak a Fidesz–KDNP mellett. Tamás Sándor rámutatott: sok esetben a nemzetpolitikai ügyek Budapesten pénzügyi, költségvetési, netán aktuálpolitikai kérdések (a Sapientia EMTE támogatása vagy az agrártámogatások), viszont az erdélyi és székelyföldi magyarok számára létkérdések.

Zsigmond Barna Pál szerint nem csak a támogatáspolitika köti össze az anyagországot a határon túli magyar közösségekkel, a magyar–magyar kapcsolatrendszer átszövi az élet minden területét, hiszen nincs olyan szegmense – kultúra, oktatás, egyház, sport, politika, gazdaság –, ahol ne lenne egy Kárpát-medencei magyar háló. Kialakult egy olyan szerencsés csillagállás, amelyben a határon túli magyarság és az anyaországi jobboldal egy irányba halad – fogalmazott.

A miniszteri biztos kisebb történelmi kitérőt is tett, felidézve a 2004. december 5-i népszavazás újabb évfordulója kapcsán, hogy mi is történt azóta, kiemelten az elmúlt egy évtizedben. Zsigmond Barna Pál szerint 17 évvel ezelőtt, december 5-én a magyar történelem egyik leggyászosabb eseménye zajlott le Budapesten, amikor Gyurcsány Ferenc rárontott a saját nemzetére, szembefordított magyart magyarral és uszított a határon túli magyarok ellen. A nemzeti érzelmű anyagországi és a külhoni magyarok egy lelki Trianont éltek át akkor, amit szerettek volna mihamarabb elfelejteni vagy legalábbis feldolgozni. Úgy vélte, méltó válasz volt az akkor történtekre a 2010-es parlamenti választások eredménye, majd az új Orbán-kormány lépései a nemzetpolitika alapjainak lefektetésétől egészen az állampolgársági törvényig. Felhívta a figyelmet, hogy a 2010 után megszilárdult nemzeti egység ma már természetesnek tűnhet sokak számára, de nem szabad elfeledni, mi volt korábban, és az is látható, hogy Magyarországon a baloldal számára ez nem tűnik természetesnek, mivel ugyanazon emberekből áll, akik 2010 előtt tönkretették az országot. A jelenleg is Gyurcsány Ferenc vezette baloldal akar visszatérni a hatalomra, és most is uszítanak a külhoni magyarság

ellen.

Az országgyűlési képviselő leszögezte: a jövő évi magyarországi választások tétje, hogy megmarad-e az elmúlt években természetessé vált nemzetpolitika, vagy visszatér a múlt, és ismét egymás ellen fordítják magyart a magyarral. A székelyföldi elöljáróktól is azt kérte, hogy amennyiben fontos számukra a folytatás, vegyenek részt a jövő tavasszal esedékes magyar választásokon, és a magyar közösségek tagjai is éljenek a levélben történő szavazás lehetőségével. „Örömmel hallottuk, hogy a háromszékiek pontosan ismerik, mi a választások tétje, és részt akarnak venni a választáson, támogatják a Fidesz–KDNP-t annak érdekében, hogy megőrizzük az elért nemzetpolitikai eredményeket is” – fűzte hozzá. Újságírói kérdésre válaszolva hozzátette: bár nem tudni, hogy mit hoz a jövő, de a baloldal eddigi viselkedése, viszonyulása alapján annyi elmondható, hogy amennyiben ők kerülnek hatalomra, akkor a külhoni magyarság sok jóra nem számíthat.

Kérjenek segítséget

Zsigmond Barna Pál a levélben történő szavazás kapcsán a gyakorlati kérdésekre is kitért – melyeket a polgármesterekkel is áttekintettek. Jelezték, hogy aki még nem igényelte a magyar állampolgárságot, még megteheti, és marad ideje a regisztrációra is, amely kötelező előfeltétele a szavazásnak. Azok kapcsán, akik már rendelkeznek állampolgársággal, de még nem regisztráltak, Zsigmond Barna Pál arra kérte őket, tegyék meg, és amennyiben segítségre van szükségük, forduljanak az Eurotrans Alapítvány vagy az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács irodáihoz. Akik már regisztráltak, azoknak nem kell újból elvégezniük ezt a feladatot, csak abban az esetben, ha megváltozott a lakcímük vagy a postai elérhetőségük.

Ami a szavazást illeti, az országgyűlési képviselő arra kérte a háromszékieket, hogy amennyiben nehézségeik akadnak a szavazólap mellett kötelező módon kitöltendő azonosító nyilatkozattal (ami ugyanabban a borítékban érkezik), ez ügyben is keressék fel az említett irodákat. Ugyanakkor arra kért mindenkit, hogy a levélszavazat visszaküldésére ne a postai utat válasszák, hanem inkább gyűjtsék össze és úgy juttassák el a konzulátusra, ez teljesen jogszerű, és ebben tudnak segíteni, illetve így kizárható, hogy a levél a választásokat követően érkezik meg, és ezáltal érvénytelennek nyilvánítják.

Tamás Sándor arra hívta fel a figyelmet, hogy a magyarországi levélben történő szavazás gyakorlati szempontból teljesen másképp zajlik, mint amit a romániai választásokon megszoktunk. Az RMDSZ irodái (és nem csak) minden segítséget megadnak azoknak, akik élni szeretnének szavazati jogukkal. A magyar állampolgárok most tájékoztató levelet kaptak, az egyik típusú azoknak szól, akik már regisztráltak a választáson, a másik meg azoknak, akik még nem tették meg. Ha valaki bizonytalan annak kapcsán, hogy rendben van-e minden, megteheti, hogy még egyszer regisztrál. A regisztracio.ro honlapon részletes tájékoztatást lehet találni, de a helyi RMDSZ-irodákban is tudnak információt nyújtani és segíteni a nyomtatványok kitöltésében.