A könyvet méltatja és a szerzővel beszélget ifj. Király István, a marosvásárhelyi Mentor Könyvek Kiadó vezetője. Házigazda: Szonda Szabolcs könyvtárigazgató. A rendezvényen való részvétel az érvényes járványügyi szabályozások (zöld igazolvány, maszkviselés, távolságtartás) betartásával lehetséges.

Színház

A sepsiszentgyörgyi M Studio Mozgásszínház december 11-én, szombaton 19 órától a Háromszék Táncstúdióban a Pappa mia című előadását játssza (rendező-koreográfus: Fehér Ferenc). Honlap: m-studio.ro.

Tánc

A Háromszék Táncegyüttes a Táncsétány című előadást Sepsiszentgyörgyön a Háromszék Táncstúdióban december 8-án, szerdán 19 órától és 9-én, csütörtökön 19 órától játssza. Bővebben az előadásról a hte.ro honlapon.

Mozi

A sepsiszentgyörgyi Művész mozi műsorán ma: 16 órától Utolsó éjszaka a Sohóban (magyarul beszélő), 18.15-től A Gucci-ház (román felirattal), 19 órától Titán (román felirattal). Pénztárnyitvatartás és telefonos helyfoglalás 10–13 és 15–21 óráig; telefon: 0787 526 102.

Képernyő

RTV1. Ma 15.10-től: Erdélyi napórák. A sorozat 33. része Csíkszék napóráit mutatja be. Csíksomlyón a ferences kolostorban találunk három nagyon pontosan megszerkesztett napórát. Ugyanott, a Barátok Feredőjében is van egy érdekes emlékmű napóra. Két napóra ma ugyan Bákó megyében található (az 1950-es évek elején csatolták át a vidéket Bákó megyéhez), de Gyimesbükk és Kostelek mindig is Csíkszékhez, a csíki kultúrkörhöz tartozott. * Cine-Ma. Az aradi születésű Groșan Cristina filmrendező tíz éve él Magyarországon. A bukaresti Magyar

Filmhéten Kacsó Edith beszélgetett vele.

Hitvilág

TÁMOGATÓCSOPORT. Szenvedélybetegeket és hozzátartozóikat várják ma 18 és 20 óra között Sepsiszentgyörgyön a szemerjai református egyázközség könyvtártermébe. A teljes diszkréció garantált.

BÁNTALMAZOTT NŐK CSOPORTJA. Ma 18 órakor indul a bántalmazott nők támogatócsoportja Papp Ágota pszichológus, mentálhigiénés szakember vezetésével a sepsiszentgyörgyi unitárius egyházközségben. Az új csoportfoglalkozás révén a nőknek egyebek közt lehetőségük nyílik arra, hogy segítséget kapjanak és olyan stratégiákat tanuljanak, amelyekkel leküzdhetik a felmerülő problémákat – olvasható a program ismertetőjében.

KRISZTUS KIRÁLY-TEMPLOM. Ma 17 órától csendes szentség­imádási óra lesz, az esti szentmise után folytatják az adventi mindennapok lelkigyakorlatát. Várják azokat, akik az adventi időszakban szeretnének az életükkel imádkozni, személyes imádságukat megújítani és naponta 20–30 percet Istennel csendes imában tölteni. Szerdán az esti szentmise előtt közösen imádkozzák az esti dicséretet a zsolozsmából, csütörtökön 17 órától az Élet a Lélekben imacsoport tagjai vezetik a szentségimádást.

SZENT JÓZSEF-TEMPLOM. Advent hétköznapjain a reggeli szentmiséket 6 órakor kezdik. Szerdán Szeplőtelen Fogantatás ünnepe, a szentmisék 6 és 18 órától lesznek. Barkácsolós hittanra várják szombaton 10–12 óráig az óvodásokat és 1–4. osztályos gyerekeket. Vasárnap a 10 órai szentmisén az Akord vonósnégyest látják vendégül, akik a misén is játszanak, utána rövid koncertet adnak. Biztatnak mindenkit, hogy a szentcsaládolás hagyományát idén is ápolják, amennyiben a járványügyi rendelkezések azt megengedik. A közös, ünnepélyes kezdés december 15-én lesz az esti szentmisével.

A Mikulás-karaván nyertes tombolajegyei

A vasárnap este Sepsiszentgyörgyön megtartott Mikulás-karaván nyertes tombolajegyei: furulya (a Sound Studio felajánlása) – 693, 1416, 1020, 1374, 1247, 1702, 1796, 54, 161, 86, 898, 1537, 1710, 1648, 1066, 438, 1046, 560, 720, 268; tábor (a Vándor Nyelviskola felajánlása) – 59; bicikli (a motorosok felajánlása) – 1525. Érdeklődni Márk Jánosnál a 0745 815 660-as telefonon.

Ingyenes ügyintézés Maksán

Az RMDSZ Háromszéki Területi Szervezetének munkatársai december 8-án, szerdán 16–18 óráig a maksai polgármesteri hivatalban fogadják az érdeklődőket szigorú egészségügyi-biztonsági szabályok betartása mellett. Az igénylőknek segítenek a magyar állampolgárság kérelmezésében, a gyerekek, házasságok és halálesetek anyakönyvezésében, a hadifogságban elvesztett szülők és élettársak után járó kárpótlás kérvényezésében, az útlevél igénylésében, regisztrációval, illetve anyasági és életkezdési támogatással kapcsolatos kérdésekben és dossziék összeállításában is.

Aki Háromszéken szeretné beadni az említett kérelmeket anélkül, hogy Csíkszeredába kellene utaznia, keresse fel hétfőtől csütörtökig 8–16, pénteken 8–14 óráig az RMDSZ sepsiszentgyörgyi (Martinovics Ignác utca 2. szám, a Beör-palota első emelete, telefon: 0735 610 100), kovásznai (Szabadság utca 12. szám, telefon: 0734 639 897), kézdivásárhelyi (Apafi Mihály utca 1. szám, telefon: 0721 297 540), baróti irodáját (Szabadság utca 19-es th., 4B lh.,telefon: 0742 174 168).

Apróhirdetések, gyászjelentők

Értesítjük hirdető ügyfeleinket, hogy a Háromszék nyomtatott változatában az apróhirdetést, a gyászjelentőt, a részvétnyilvánítást és a megemlékezést online, bankkártyás fizetéssel is elfogadjuk. Az új rendszer a következőképpen érhető el: a www.3szek.ro honlapon kattintson az Online apróhirdetések menüre/bannerre, töltse ki a megfelelő mezőket a hirdetés szövegével, válassza ki a megjelenés dátumát – ismétlődő hirdetés esetén a dátumokat –, és a lap alján kattintson a „Megrendelés küldése a korrektúrához” gombra. Kollégáink a megadott e-mail-címre visszaküldik a javított szöveget, azt ellenőrizze, majd a „Megrendelem” gombra kattintva bankkártyával fizetheti ki a visszaigazolt összeget.

Ügyintézés az önkormányzatoknál

SEPSISZENTGYÖRGY. A megyeszékhely polgármesteri hivatalába és alárendelt intézményeibe csak a következő dokumentumok egyikével lehet belépni: a koronavírus elleni védőoltást igazoló zöldtanúsítvány, 72 óránál nem régebbi negatív RT-PCR-teszt, 48 óránál nem régebbi negatív antigéngyorsteszt, az elmúlt 180 napban a koronavírus-fertőzésből való felgyógyulást igazoló tanúsítvány. A főépületbe a belépés csak előzetes bejelentkezéssel lehetséges, ezt a 0267 316 957-es telefonszámon lehet megtenni. A lakásgazdálkodási irodába a 0267 313 323-as telefonszámon, a vagyonkezelési igazgatóságra pedig a 0267 316 957-es telefon 160-as belső számán kell időpontot kérni. Az anyakönyvi hivatal ideiglenesen a városháza főbejárata melletti irodába költözött, időpontfoglalást a 0267 318 144-es telefonszámon kell kérni. Kérik a lakókat, hogy az önkormányzatot érintő további információkért tárcsázzák a 0267 316 957-es központi számot vagy küldjenek üzenetet az info@sepsi.ro e-mail-címre.

Ügyelet

Sepsiszentgyörgyön ma 20–6 óráig a Grigore Bălan tábornok úti Salvia I. (telefon: 0267 313 513, éjszaka csak a sürgősségi recepteket adják ki); Kézdivásárhelyen ma a Nicolae Bălcescu utcai Salvator (0267 362 961) gyógyszertár teljesít szolgálatot.

Röviden

FIÓKKÖNYVTÁR. A sepsiszentgyörgyi Bod Péter Megyei Könyvtár Sport utcai fiókkönyvtára új polcokkal és frissen meszelt belső terekkel várja az olvasókat az érvényben lévő könyvtárlátogatási szabályok betartásával. Nyitvatartás: kedden és csütörtökön 12 és 19, szerdán és pénteken 9 és 15 óra között, a hónap első és harmadik szombatján pedig 9 és 13 óra között.

INGYENES MÉRÉS. Ma 9 és 14 óra között ingyenes vércukorszint- és vérnyomásmérésre várják az érdeklődőket Sepsiszentgyörgyön a Csíki utca 15. szám alatti Natureka bioboltban.

IFJÚSÁGI IRODA. Ifjúsági irodát nyitott Sepsiszentgyörgyön a város önkormányzata a Kőrösi Csoma Sándor utca 5. szám alatt. Kérik a lakosságot, bármilyen ifjúságot érintő probléma kapcsán forduljanak az iroda munkatársaihoz. Elérhetőségek: krista.salagean@sepsi.ro, zsolt.balogh@sepsi.ro.