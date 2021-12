Mély fájdalommal búcsúzunk a felejthetetlen, drága jó férj, édesapa, após, nagytata,

rokon, szomszéd és jó barát,

dr. FÁKÓ ÁRPÁD

laboratóriumi szakorvostól.

Élt 84 évet.

Tekintettel a járványügyi helyzetre, temetése szűk

családi körben lesz.

Emléke legyen áldott,

nyugalma csendes.

A gyászoló család

1116948

Megpihent a szív, amely

értünk dobogott, két szorgalmas kéz, mely értünk dolgozott. Arany volt a szíve, munka az élete, Isten hívta, mert ő is szerette. Jóságát felejteni soha nem tudjuk. Emlékét

szívünkbe örökre bezárjuk.

Megrendülten, szívünk mély fájdalmával tudatjuk mindazokkal, akik ismerték, szerették és tisztelték, hogy a drága jó édesanya, nagymama, dédnagymama, anyós, rokon, jó szomszéd és jó ismerős,

TAMÁS ANNA

(szül. LÁZÁR)

szíve életének 91. évében megszűnt dobogni.

Temetése 2021. december 8-án 12 órakor lesz a katolikus temető ravatalozójából.

A gyászoló család

4324048

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy a szeretett anya, anyós, nagymama, testvér, rokon,

özv. SZÉPLAKI KÁROLYNÉ

DEMETER LENKE

nyugalmazott tanárnő

életének 86. évében rövid szenvedés után visszaadta lelkét Teremtőjének.

Drága halottunkat 2021. december 8-án 14 órakor helyezzük örök nyugalomra az uzoni református temetőben.

A gyászoló család

4324054

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy a szeretett férj és apa,

NAGY ISTVÁN

2021. szeptember 22-én

tragikus hirtelenséggel visszaadta lelkét Teremtőjének.

Felejthetetlen szerettünktől a szászfenesi ravatalozó előtt veszünk búcsút december

11-én, szombaton 13 órakor.

Részvétnyilvánítást a gyászoló család a temetés előtt, 12.30 órakor fogad ugyanott.

Emlékét soha nem múló szeretettel megőrzi felesége, Judit, gyermeke, János, valamint rokonai (határon innen és túl), barátai és mindazok, akik ismerték és szerették.

Szívünkben örökké velünk marad.

„Az én szeretetem mindnyájatokkal a Jézus Krisztusban!” (1Kron 16.24)

1116939

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy a drága jó férj, édesapa, nagytata, déditata,

a sepsiszentgyörgyi

id. PÉTER FERENC

kárpitosmester

életének 76. évében vissza­adta lelkét Teremtőjének.

Temetése 2021. december

7-én 15 órakor lesz a szemerjai új református

ravatalozóháztól.

Részvétfogadás a temetés előtt egy órával.

Bánatos szerettei

4324031

Lecsukott szemmel még látom a lelkét, / Ki mellettem ül és nekem mesél, / Nem maradt utána más, csak az emlék, / Örökké szeretlek, bárhol legyél!

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy a szeretett édesanya, nagymama, anyós, anyatárs, testvér, rokon és szomszéd,

a fotosi

özv. PORZSOLT IRÉN

(szül. BALOGH)

életének 75., özvegységének 5. évében visszaadta lelkét Teremtőjének.

Temetése 2021. december 7-én 14 órakor lesz a fotosmartonosi ravatalozóháztól.

A gyászoló család

4324036



Köszönet

Ezúton köszönjük meg mindazoknak, akik az elmúlt napokban szóban, írásban, telefonon vagy a temetésen részvétükkel fejezték ki együttérzésüket gyermekünk,

MORÉ GYÖRGY LEVENTE elvesztése alkalmából. Külön köszönet gyermekünk munkatársainak (barátainak), azoknak, akik segítettek

és a nehéz percekben

mellettünk álltak.

Szülei

4324055

Köszönetet mondunk mindazoknak, akik drága szerettünk, MÁRTON ÁRON elvesztése miatti fájdalmunkban osztoztak, a nehéz időszakban segítségünkre voltak, utolsó útjára elkísérték,

sírjára virágot helyeztek.

A gyászoló család

4324042



Megemlékezés

Az élet elmúlik, de az emlékek élnek, s míg élünk, őrizzük fájó emléked. Fájó szívvel

emlékezünk a kovásznai

id. DEÁK ANDRÁSRA

halálának 13. évfordulóján.

Szerettei

20581

Fájó szívvel és szeretettel emlékezünk a sepsiszentgyörgyi BARNA KLÁRÁRA

halálának első évfordulóján.

Húga és sógora

4324052

„Mikor láthatlak újra, nem tudom már, / ki biztos voltál, súlyos, mint a zsoltár, / s szép, mint a fény és oly szép, mint az árnyék, / s kihez vakon,

némán is eltalálnék.”

(Radnóti Miklós)

25 éve, hogy a szeretett férj, édesapa, rokon és jó barát,

CSÁKÁNY LÁSZLÓ örökre eltávozott. Emlékét őrzi

özvegye, Emőke, lányai:

Emőke, Orsolya és Iringó-Réka

4324044

Őszinte szeretettel emlékezünk édesanyánkra,

SÁNDOR GYÖNGYIRE

(szül. NAGY) halálának első évfordulóján, valamint a másfél éve elhunyt édesapánkra, SÁNDOR KÁROLYRA. „A búcsúszó, mit nem mondtál ki, elmaradt. Elmentél, de lélekben örökké velünk maradsz.” Nyugodjanak békében.

Gyermekeik, szeretteik

4324056

Úgy mentél el, mint a madár, elköszönni már nem tudtál. Lelked, reméljük, békére talált, s te már a mennyből vigyázol ránk. Fájó szívvel emlékezünk

KULCSÁR GYÖRGYRE

halálának 16. évfordulóján. Nyugodj békében.

Szerettei

4324022

Nem vársz már minket ragyogó szemekkel, nem örülsz már nekünk szerető szíveddel. Csak emlék maradt minden, egy gyönyörű emlék, az, hogy itt éltél köztünk és velünk lehettél. Fájó szívvel emlékezünk az árkosi

születésű sepsiszentgyörgyi

id. BENDE KÁROLYRA, aki három éve itt hagyott minket.

Özvegye, gyermekei

és azok családja

4324037

Pihenj, te drága szív, már megszűntél dobogni. Szereteted, jóságod nem tudjuk feledni. Arany volt a szíve, Isten hívta, mert szerette. Hogy milyen volt? Különb, mint a többi, százszor is, ezerszer is. És mennyi jót tudott volna tenni. Az ég is csak az ilyent szereti.

Megtört szívvel és el nem múló szeretettel emlékezünk

FARKAS ILONKÁRA (Iluci),

aki ma hat hónapja távozott szerettei köréből. Csendes álma felett őrködjön a szeretet.

Gyászoló szerettei

4324027

Elmentél tőlünk egy hideg téli napon, azóta tiéd a csend, a nyugalom. Megpihenni mentél a temető csendjébe, fájdalmat hagyva szeretteid szívében. Fájó szívvel emlékezünk a

sepsiszentgyörgyi

BÍRÓ ISTVÁNRA halálának hatodik évfordulóján. Pihenése legyen csendes, emléke áldott.

Szerettei

4324032

Örök hiányát érezve, soha el nem múló szeretettel emlékezünk id. PÁL ISTVÁNRA halálának 15. évfordulóján. Emléke legyen áldott,

nyugalma csendes.

Családja

4324033

Örök hiányát érezve, szomorúan emlékezünk a zágoni

id. CSOMA ISTVÁNRA

halálának 20. évfordulóján. Nyugodjon békében.

Szerettei

4324040