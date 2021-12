Larcher Nóra, a saját stílusát kereső ruhatervező

A ruhák szerves részét képezik mindennapjainknak, amelyek nélkül el sem tudnánk képzelni életünket. A 21. században már a ruhák végtelen tárházából választhatja ki mindenki a számára legmegfelelőbbeket. Viszont arra ritkán gondolunk, hogyan is alakul át ruhává egy vég szövet. Erről az alkotói folyamatról beszélt Larcher Nóra fiatal ruhatervező.

Nóra egész kis korától rajong a ruhákért és az öltözködésért, így régóta rajzol különböző terveket. Fiatal korában nem gondolta volna, hogy egyszer a művészi pályára léphet, de aztán az iskola elvégzése után úgy döntött, mégis megpróbálja. Elkezdett rajzórákra járni, felkészülni, és végül fel is vették a kolozsvári Képzőművészeti és Formatervezési Egyetemre. Első kollekciója az egyetem gálabemutatóján volt látható, ahol a végzősök diplomamunkái kerülnek színpadra. Ezt követően még több munkáját láthatta a nagyközönség, többek között Budapesten is.

Első önálló, vezető tanár nélkül készített munkáját november 27-én mutatta be az ArtWise sepsiszentgyörgyi divatbemutató forgatásán. A bemutatót az érdeklődők a járványhelyzet miatt december folyamán az ArtWise Facebook-oldalán tekinthetik meg.

Nóra elmondta, egyetemi évei alatt nagy hangsúlyt fektetett arra, hogy megtalálja saját stílusát, azokat a színeket, formai elemeket, meg ahogyan ő is említette: „azt az érzést”, amiben otthon érzi magát. Ezt a japán vabi-szabi esztétikában találta meg, melyet úgy jellemeznek, mint a tökéletlenség szépsége, és amely szemben áll a nyugati filozófiával, ahol szinte minden a tökéletességre törekszik. Ezeket az elveket követte Nóra a most bemutatkozó kollekciója tervezésénél is.

Érdeklődésemre azt is elárulta, számára a tervezői folyamat legnehezebb része a kivitelezés, hisz az egyetemen nem tanultak varrni, ezt csak autodidakta módon fejlesztették. Mindezek ellenére Nóra maga készíti el megtervezett ruháit, és szeretné még jobban megtanulni a szakma e részét is, mivel úgy véli, nehéz jó varrónőt találni, aki pontosan meg tudja valósítani az általa megálmodott ruhákat. Elmondása szerint mégsem ez az alkotói folyamat legidőigényesebb része, nagyon sok időt fordít a gondolkodásra, dokumentációra és a rajzolásra is.

Larcher Nóra azt is elmondta, a most bemutatott kollekciójának a darabjai csak mintapéldányok, még nem kerülnek forgalomba, de ha valakinek nagyon tetszik egy-egy alkotás, egyéni rendelés alapján hozzá lehet jutni a ruhákhoz.

Simon Soma