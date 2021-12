Kovászna Megye Tanácsa volt a Zöld Péntek egyik leglelkesebb támogatója, nyilatkozta Tánczos Barna, hozzátéve: sokat hallott a Zöld Háromszékről, és ez le is nyűgözte. Olyan kezdeményezésről van szó, amit nem akartak rákényszeríteni az intézményekben dolgozókra, viszont fel szerették volna hívni a figyelmet, hogy lehet másként is közlekedni.

Tánczos Barna köszönetet mondott a megyháza munkatársainak, akik bebizonyították: van erre lehetőség, van erre nyitottság.

Tamás Sándor, a megyei önkormányzat elnöke elmondta, kiemelten fontosnak tartják a környezettudatosságot, ennek népszerűsítését. Nagy lendületet adott számukra, hogy a háromszékiek pozitívan viszonyultak a szelektív hulladékgyűjtéshez. Ehhez az is kellett, hogy a hulladékkezelési rendszer jól működjön. Közös eredmény, hogy a megye országos első helyen áll a szelektív hulladékgazdálkodás terén. A Zöld Háromszék programon keresztül minden olyan kezdeményezéshez szívesen csatlakoznak, ami a zöld gondolkodást ösztönzi. Ilyen program volt a Zöld Péntek is, amely köré lelkes csapat alakult a megyei önkormányzatnál. Az elöljáró megköszönte kollégáinak, hogy péntekenként igent mondtak az autómentes közlekedésre.

Harminchat pénteken keresztül igyekeztünk helytállni, biciklivel, gyalog, busszal jöttünk munkahelyünkre, az így érkezőket vitaminbomba várta, ezzel is ösztönözni próbáltuk a Zöld Pénteken való részvételt – számolt be Giliga Márta programfelelős. Elmondta, havonta díjazták a legaktívabb kollégát. Két külön akciójuk is volt, a Háromszéki Sportnapokhoz csatlakozva biciklivel járták be a fenntartásukban levő intézményeket, és az idősek világnapja alkalmából a hidvégi öregotthontba látogattak két keréken.

A környezetvédelmi minisztérium március 12-én indította el a Zöld Péntek programot. A kampány a társadalom környezettudatosságának erősítését kívánja szolgálni, egyik hosszú távú célkitűzése rávenni a rendszerint autóval közlekedőket, hogy péntekenként járjanak biciklivel, rollerrel, gyalog vagy tömegközlekedési eszközzel. (sz.)