Nőtt a napi esetszám

Több mint 1400 új megbetegedést igazoltak Romániában hétfőről keddre (szinte duplája az előző napi esetszámnak), ezekre közel 52 ezer koronavírus-teszt elvégzése nyomán derült fény – számolt be tájékoztatójában a kommunikációs törzs. Háromszékről 24 új esetet jelentettek. A hatóságok újabb 107 áldozatról (61 férfi és 46 nő) is hírt adtak, megyénk is az érintett térségek közt szerepel a napi összesítőben.