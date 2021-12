Lapunk megkeresésére a szóvivő elmondta: már pénteken kérték a rendőrségtől, hogy utalják át az ügyet a vádhatóságnak, egyebek mellett amiatt, hogy az egyik áldozat rendőr. Hétfőn a rendőrség átadta az ügyet a vádhatóságnak, és egy ügyészt már ki is rendeltek a büntetőeljárás lefolytatására.

Ionel Pădurariu elmondta: a rendőrségi anyagból egyebek mellett kiderült, hogy az életben maradt áldozat a bűnügyi rendőrség kötelékében dolgozik, nem volt szolgálatban a baleset idején, illetve az alkoholszonda hat ezrelékes értéket mutatott ki nála. A vádhatóság jelenleg várja a véralkoholszint elemzésének eredményét Csíkszeredából. Halálos kimenetelű baleseteknél, függetlenül attól, hogy az alkoholszonda mit mutat, vérvizsgálatnak is alávetik az érintetteket. Ionel Pădurariu lapunk felvetésére elmondta: általában a véralkoholszint a kétszerese a kilélegzettnek.

Az ügyészségi szóvivő felhívta a figyelmet, hogy az életben maradt áldozat egyelőre nem számít gyanúsítottnak, ugyanis még nem zárult le a baleset körülményeivel kapcsolatos összes vizsgálat, a megbízott ügyész várhatóan szakértői véleményt is kér majd, hogy kiderüljön, ki okolható a baleset bekövetkeztéért, illetve az összes körülmény tisztázása végett. Már elrendelték az életét vesztett 28 éves fiatalember boncolását, a két jármű átvizsgálását, s a rendőrt is kihallgatják, amint állapota lehetővé teszi – egyelőre kórházban ápolják –, illetve megvárják, hogy a vérvizsgálat eredménye is megérkezzen. Csak a baleset körülményeinek tisztázását követően léphet át a büntetőeljárás abba a fázisba, amikor már egy gyanúsított ellen folyik a vizsgálat, aki jelen esetben az életben maradt áldozat, a rendőr is lehet, ha bebizonyosodik, hogy ő idézte elő a balesetet. A szóvivő hangsúlyozta: egyelőre hivatalos gyanúsítottja nincs az ügynek, de ha lesz is, az illetőt a teljes büntetőeljárás ideje alatt megilleti az ártatlanság vélelme.

Ionel Pădurariu továbbá elmondta: a gondatlanságból elkövetett minősített emberölésért a törvény 2-től 7 évig terjedő szabadságvesztést ír elő, míg az ittas vezetésért 1-től 5 évig terjedőt, vagy büntetőbírságot. Amennyiben mindkét tett bizonyítást nyer, halmozott bűncselekményről van szó, amiért összevont büntetés jár. Ez azt jelenti, hogy a gondatlanságból elkövetett emberölés miatt kiszabott szabadságvesztés időtartamát az ítélőszék az ittas vezetés esetében előírt büntetés egyharmadával növeli. A harmadik bűncselekmény, a gondatlanságból elkövetett testi sértés is a balesetet előidézőt terheli.

A szóvivő lapunk érdeklődésére arra is rámutatott: ha az életben maradt áldozat rendőr, akiről bebizonyosodhat, hogy ittas állapotban ült a kormány mögé, még súlyosabbá teszi az ügyet, hiszen hatósági személy által elkövetett szabálysértésről beszélhetünk.

Amint arról beszámoltunk csütörtökön délután 5 óra körül Sepsiszentgyörgy Oltszem felőli kijáratánál a 12-es főúton halálos közúti baleset történt. Radu Stroe rendőrségi szóvivő pénteki közlése szerint két személygépkocsi összeütközött; az egyik vezetője munkatársuk, egy 40 éves rendőr volt, aki szolgálaton kívül, szabad idejében saját gépjárművével utazott. Az ütközés nyomán súlyos sérüléseket szenvedett, a Dr. Fogolyán Kristóf Megyei Sürgősségi Kórházba szállították ellátásra. A másik sofőr, egy 28 éves fiatalember szörnyethalt a balesetben.