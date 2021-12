Lazítások az ünnepekre?

Nicolae Ciucă kormányfő szerint több lazító intézkedést is hozhat a kormány holnapi ülésén annak érdekében, hogy megkönnyítse a lakosság felkészülését a karácsonyra, szilveszterre. Megvizsgálják továbbá annak lehetőségét, hogy eltöröljék a maszkviselet kötelezettségét az utcán, a kevésbé zsúfolt helyeken.

A miniszterelnök szerint minden szükséges intézkedést meghoznak annak érdekében, hogy elkerüljék az ünnepek előtti zsúfoltságot, és hogy az embereknek legyen idejük biztonságos körülmények között bevásárolni karácsonyra és szilveszterre, biztosítsák számukra a mozgási lehetőséget. Sajtóértesülések szerint az új intézkedések szerint az üzletek a jelenlegi 21 óra helyett 23 óráig maradhatnának nyitva, illetve engedélyeznék a szilveszteri mulatságokat is. Alexandru Rafila egészségügyi miniszter vasárnap arról beszélt, hogy az ünnepi időszakban nem lesznek őrült intézkedések, de továbbra sem javasolják a nagy számú résztvevővel megszervezett bulikat, mulatságokat, vagy ha mégis sor kerül ilyenekre, akkor azokon a maszkviseletre vonatkozó szabályokat be kell tartani. Ami a maszkviseletet illeti, Nicolae Ciucă kijelentette, amennyiben a fertőzöttségi szint csökken, lehetséges, hogy feloldják a szabadtéri viselés kötelezettségét a kevésbé zsúfolt helyeken, viszont különleges előírásokat vezethetnek be a zsúfolt részeken, így például a piacokon.