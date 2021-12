Lazítások az ünnepi időszakra

Az Országos Vészhelyzeti Bizottság döntése értelmében – amennyiben azt a kormány is megerősíti határozatával – több, a koronavírus-járvány miatt hatályban lévő megszorításon is enyhítenek a téli ünnepek időszakára. Raed Arafat belügyi államtitkár bejelentése szerint a legfontosabb lazítások a kijárási tilalmat, a maszkviselési kötelezettséget, a boltok, vendéglők nyitvatartását, illetve e bevásárlóközpontokba való bejutást érintik.

A bizottság döntése tulajdonképpen a december 8-án lejáró vészhelyzet újabb harminc nappal történő meghosszabbítását rendeli el, illetve több változást hoz a járvány leküzdését célzó eddig hatályban lévő intézkedések terén. Raed Arafat, a bizottság vezetője szerint a testület határozata csak javaslatokat tartalmaz, mint az eddigiek is, hogy hatályba lépjenek a felsoroltak, ahhoz egy kormányhatározatba kell foglalni azokat és elfogadni. A szerdai kormányülés napirendjén egyébként szerepel a vonatkozó tervezet.

Az államtitkári tájékoztató szerint javasolják az éjszakai kijárási tilalom feloldását. Mint ismert jelenleg az oltatlanok és a betegségen át nem esettek 22 és 5 óra között csak indokolt esetben hagyhatták el az otthonukat. A kültéri maszkviselés kötelezettségét is megszüntetik a kevésbé zsúfolt nyílt helyeken. A kötelezettség ugyanakkor fennmarad például a buszmegállók, piacok esetében, ahol sorok, torlódás alakulhatnak ki, illetve a belső terekben továbbra is viselni kell (a tömegközlekedési eszközökön is).

A többi javaslat a kereskedelmi-gazdasági egységeket, valamint sport- és kulturális létesítményeket érinti. Az ügyfél-, vagy vendégfogadást minden esetben kibővítik, 5-től 22 óráig lesz lehetséges (jelenleg csak 21 óráig engedélyezett). Továbbá a legtöbb kétszáz négyzetméteres vagy annál kisebb felületű, nem élelmiszert árusító üzletekbe bárki bemehet, nem szükséges sem teszt, sem védettségi igazolvány, egyetlen feltétel, hogy személyenként négy négyzetméter biztosított legyen. A bevásárlóközpontokba történő belépéshez elég lesz a negatív koronavírustesztet (PCR, vagy antigén) felmutatni, a jelenleg kötelező védettségi igazolvány helyett. A kávézók, bárok, vendéglők esetében december 24 és 25-én, illetve 31-én és január elsején feloldják a nyitvatartási korlátozásokat, és a befogadóképességük felének megfelelő számú vendéget fogadhatnak, de csak oltottakat, negatív tesztet felmutatókat vagy akik átestek a betegségen. A mozik, színházak, sportlétesítmények a kapacitásuk ötven százalékának megfelelő nézőt fogadhatnak ugyanazon feltételek mellett, mint a vendéglátók. Végül javasolják még, hogy a szállodákba, panziókba olyanok is megszállhatnak, akik negatív teszttel érkeznek.