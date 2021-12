Így, az ünnepek előtt tisztázzunk néhány fogalmat e két szerencsétlen készülék körül, mielőtt a bőgő gyermekét látó apuka, anyuka a pénztárcáját és a fejét fogva elrohan a legközelebbi elektronikai szaküzletbe, hogy valamelyiket megvásárolja ivadéka könnyeinek felszárítása végett.

E sorok írójának nagyon egyszerű a véleménye: most egyik sem jó. Illetve jó, de förtelmesen drága. Úgy értem, borzalmasan és megengedhetetlenül drága. Az ok egyszerű: a világjárvány és a kriptovaluták bányászása úgy felvitte a játékkonzolok, számítógépek egyik legfontosabb tartozékának árát, nevezetesen a videokártyáét, hogy lassan már mi, az eladók kapunk mellkasunkhoz az árcímke láttán. Míg 2019 telén egy Nvidia GeForce GTX 1650 4 gigás videokártya ára úgy 700 lej volt, addig most simán 2700 (!) lejt is elkérnek érte. És még nem is ez a probléma, hanem az, hogy ön, kedves vásárló, megveszi ezt az alkatrészt ezért a fertelmes összegért, ám mi lesz, ha az alkatrész elromlik? Mi a „garancia”, hogy kicserélik önnek? Ezek után kérdéses még ön előtt, hogy kézből vásároljon videokártyát ilyen-olyan apróhirdetéses oldalakról? Vigyázni kell, a nagy kereslet miatt nagy átveréssé változott a videokártyák piaca.

De térjünk vissza az eredeti kérdéshez: számítógép vagy konzol? Valójában mindkettő. Ugyanis a számítógép, ha drágább is, feladatgép, vagyis mindent el lehet végezni vele, filmvágástól az online oktatásig, lehet a nagyival beszélni, s ha netán úgy érzi, belassult, semmi gond, be egy szervizbe vele, ahol pár alkatrész cseréjével megtáltosodik. A játékok rajta szebben, tisztábban futnak, még ha több is velük a macera, és olcsóbbak is, mint a konzolokon.

Akkor minek a konzol, hökkenhet meg a céltudatos vásárló? Mert lehet, hogy már van egy számítógép, laptop a házban, ráadásul a felhasználó nem készül újravágni az Avatart, jó neki a mobil eszköz is kommunikációra. Igen, akkor az olcsóbb konzol a válasz. Amihez viszont drágábbak a játékok, ha pedig a készülék kissé elavul, az újabb játékokat már nem tudja futtatni, s ha netán garancián kívül romlik el, akkor javítási költsége a csillagok közé röppen. Bővíteni nem lehet. Ha egy konzol elavult, mehet a kukába (elektronikai hulladékként). Nem számítógép. Ráadásul inkább az úgynevezett platformos játékok futtatására felel meg, nem az eléggé elterjedt FSP (lövöldözős) játékokéra. A konzol jellemzően azért olcsóbb, mert az exkluzív játékokat drágábban mérik, vagyis a gyártó itt próbálja visszaszerezni a pénzét.

Nincs jó válasz tehát arra, hogy a számítógép vagy a konzol a megoldás, ezt mindenki a maga igényei szerint dönti el.

Ami pedig a jövőt illeti, hogy mi lesz a videokártyák bődületes áraival, arra mindenféle válasz van, egyik sem igazán hihető, mert már egy évvel ezelőtt is beígérték az olcsóbb kártyákat, aztán nem lett belőle semmi. Jelenleg az Nvidia azon munkálkodik, hogy a játékkártyáin ne lehessen kriptovalutákat bányászni, ami jelentősen lecsökkentené az árat. Személy szerint úgy gondolom, a számítógépek világában mindenre van válasz, de jelenleg az olcsóbb videokártyákra, ezért olcsóbb konzolokra és számítógépekre – nincs.

Szabó István