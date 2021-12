A Legfőbb Ügyészség tegnap tudatta: Polt Péter legfőbb ügyész Völner Pál országgyűlési képviselő, az Igazságügyi Minisztérium parlamenti államtitkára mentelmi jogának felfüggesztését indítványozta bűnszövetségben, üzletszerűen és folytatólagosan elkövetett hivatali vesztegetés megalapozott gyanúja miatt. A Központi Nyomozó Főügyészség előtt folyamatban lévő nyomozásban megalapozott gyanú merült fel arra, hogy dr. Völner Pál a Magyar Bírósági Végrehajtói Kar elnökétől hosszabb időn keresztül, rendszeresen, alkalmanként 2–5 millió forintot kapott – írták.

Ezek után a Völner Pált képviselő ügyvédi iroda tegnap közölte, benyújtja lemondását államtitkári tisztségéről Völner Pál. A közleményben az áll: Völner Pál nem ismeri el büntetőjogi felelősségét, semmilyen bűncselekményt nem követett el, államtitkári és miniszteri biztosi feladatait tisztességesen és a törvényeknek megfelelően látta el. A tájékoztatás szerint Völner Pál mindenben együttműködik a nyomozó hatósággal, kihallgatása céljából bármikor rendelkezésre áll. Az ügy politikai következményeit vállalja, ennek eredményeképpen a keddi napon államtitkári tisztségéről benyújtja lemondását.

Ellenzéki politikusok Varga Judit igazságügyi miniszter lemondását is sürgették tegnapi közös sajtótájékoztatójukon. Kocsis-Cake Olivio, a Párbeszéd frakcióvezető-helyettese a kormány legsúlyosabb korrupciós botrányának nevezte a történteket, hozzátéve, az ügyben felmerül, hogy éppen az az államtitkár keveredett hivatali visszaélési ügybe, aki másokat figyeltetett meg és hallgatott le. Varga Judit szerepét is vizsgálni kell, hiszen a miniszter adott engedélyt államtitkárának a megfigyelések szentesítésére, valamint a végrehajtókkal kapcsolatos ügyek kezelésére – mondta. Jelezte: a parlament mentelmi bizottságának alelnökeként kezdeményezi, hogy minél hamarabb üljön össze a testület, ezzel is segítve az igazság minél gyorsabb kiderülését. Harangozó Tamás, az MSZP frakcióvezető-helyettese arról beszélt: ez az ügy arról tesz tanúbizonyságot, hogy a Fidesz rendszere mennyire velejéig korrupt, és mennyire csak a hatalomról és a pénzről szól.

Szakács László (DK) országgyűlési képviselő szerint ebben az államban egy ilyen magas tisztséget betöltő ember, aki egyébként kulcsfigutája a Pegasus-ügynek is, semmi esetre sem kerülhetett volna az ügyészség látókörébe, ha ezt Orbán Viktor nem engedélyezi. Tompos Márton, a Momentum szóvivője is arról beszélt: az igazságügyi miniszternek le kell mondania, ha nem tudott róla, hogy helyettese kenőpénzeket kapott, akkor azért, ha tudott, akkor pedig bűnrészesként.

Vizsgálóbizottság felállítását sürgette Karácsony Gergely, Budapest főpolgármestere a Völner Pálhoz kapcsolódó ügyek miatt; az ellenzéki politikus szerint a testületnek fel kellene tárnia, hogy milyen rendszerszintű problémák merültek fel a végrehajtási eljárásokban. Karácsony Gergely, aki a Párbeszéd társelnöke is, a Facebook-oldalán úgy fogalmazott: a korrupció minden formája visszataszító, de az, amikor a kiváltságosok érdekében a kiszolgáltatottakon nyerészkednek, a visszataszító korrupciót is még visszataszítóbbá teszi. Hozzátette, vizsgálni kell azt is: „nyerészkedtek-e ezek a gazemberek” még az eladósodott emberek kilakoltatásán is.

A Fidesz közleményben reagált: a kormánypártok meg fogják szavazni Völner Pál mentelmi jogának felfüggesztését, mert tisztáznia kell magát az igazságszolgáltatás előtt, és örömüket fejezték ki, hogy ezt ő maga is így érzi és azonnal lemondott. Azonban a baloldalon hasonló esetben a nyomát sem látják annak, hogy készek lennének tisztázni a Városháza-botrányt vagy bármelyik másik korrupciós ügyüket – hívta fel a figyelmet a Fidesz. Úgy fogalmaztak: Karácsony Gergely hetek óta menekül, miközben mára egyértelmű, hogy a Városházán maffia működik, és a baloldali pártok jutalékos rendszerben árusítják ki a fővárosi ingatlanvagyont a Gyurcsány-Bajnai holdudvarnak. Hozzátették: az is kiderült, hogy a baloldalt Soros és idegen hatalmak pénzelik, a kijelölt miniszterelnök-jelöltjük pedig többek között Bige László piszkos pénzén kampányol.