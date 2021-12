Színházi élményt ajándékozhatunk

A téli ünnepek közeledtével színházi ajándékutalványokat kínál fel a sepsiszentgyörgyi Tamási Áron Színház. Az ajándékutalvány a bemutató előadások kivételével a színház minden produkciójára érvényes az idei évadban, tehát június végéig bármikor felhasználható előzetes helyfoglalást követően, melyet személyesen vagy telefonon is megejthetünk.

A vásárlók kétféle ajándékutalvány közül választhatnak: a kétszeri belépésre szóló utalvány 50, a négyszeri belépésre szóló pedig 100 lejbe kerül, és a sepsiszentgyörgyi központi jegyirodában lehet megvásárolni tegnaptól.

Szász Andrea, a jegyiroda munkatársa lapunknak elmondta: az ajándékutalvány felhasználója szabadon választhatja ki, hogy melyik előadást kívánja megnézni, akár többször is megnézheti ugyanazt a produkciót. Maga döntheti el azt is, hogy egyedül vagy meghívottjával kíván színházba menni. Két vagy akár több személy is megnézheti ugyanazt az előadást, de minden személy belépése az utalvány egyik szelvényének, belépőjének elhasználásával jár.

Rugalmassága révén ez a belépőkártya ideális ajándék nem csupán rokonok és barátok számára, de vállalkozók is betehetik az alkalmazottaiknak szánt karácsonyi csomagokba. A Tamási Áron Színház művészi színvonala, szakmai és közönségsikerei garanciát jelentenek arra, hogy a nevezett utalványok igazi színházi élményeket tartogatnak mindenkinek, akiket megajándékoznak ezekkel – hirdeti a színház közleménye, melyben ismételten felhívják a nézők figyelmét arra, hogy az előadások csak az érvényben lévő járványügyi szabályok betartásával látogathatóak. Az ajándékutalvánnyal kapcsolatosan érdeklődni, előjegyeztetni a 0267 312 104-es és a 0728 083 336-os telefonszámon lehet.