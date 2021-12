Az Ifjúsági Klub Újfaluért még a nyáron kapott meghívást a magyarországi testvértelepülés, Geresdlak őszi rendezvényére, a Gőzgombóc Fesztiválra, ahol a mikóújfalusi fiatalok elkészítették településük különlegességét, a mikóújfalusi rakott ágat – számolt be lapunknak az előzményekről Demeter Ferenc polgármester. Hozzáfűzte, a háromszéki ifjaknak ekkor adódott lehetőségük arra, hogy egyebek mellett megtekintsenek egy mézeskalácsból készült falut, s tulajdonképpen ez szolgált ihletként, hogy idén az adventi időszakban egy hasonló alkotással lepjék meg falusfeleiket.

A fiatalok összefogása révén 13 középület hasonmása épült meg mézeskalácsból, a sütés a lányok feladata volt, a fiúk az elkészült darabokat ragasztották kartonlapokra, majd összeállították azokat, végül pedig cukormázzal díszítették – tudtuk meg az ifjúsági klub elnökétől, Demeter Norberttől. Sokat dolgoztak az önkormányzat által rendelkezésükre bocsátott teremben, ahová elektromos sütőket vittek be, ezekben készültek az egyedi falumakett első darabjai, tizenhárom középület, köztük a templomok, az óvoda és az iskola, az önkormányzat és a kultúrotthon is. Ugyanakkor a helybélieket is felkérték arra, ha kedvük tartja, készítsék el saját házaik hasonmását, s ezekkel együtt végül összesen harminc mézeskalács épületből állt össze Mikóújfalu cukormázas makettje. Demeter Norbert jelezte, a figurák nem ehetőek, olyan masszából dolgoztak, ami biztosítja, hogy az elkészült darabok épen maradjanak.

Mikóújfaluban egyébként egy másik kezdeményezéssel is készülnek karácsonyra a helyiek: a világító adventi naptárhoz csatlakozók otthonainak ablakában naponta sorra gyúlnak ki a fények szentestéig.