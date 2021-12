Installáció mozgóképekből és hangokból

Facing the River címmel kísérleti jellegű interaktív audiovizuális installációnak adott otthont hétfő este a Magma Kortárs Művészeti Kiállítótér, mely során két pályakezdő művész, Kovács-Vajda Bence és Kusztos Júlia mutatkozott be a kortárs művészet iránt érdeklődő sepsiszentgyörgyi közönségnek. A rendezvény kurátora, Ádi Brigitta ugyancsak pályakezdő a művészetkutatás, -elmélet és kiállításszervezés területén.

A kiállítás megnyitóján a kurátor elmondta, több kortárs szociológus, illetve filozófus is foglalkozik azzal a témával, amit ők a művészet eszközeivel próbáltak megközelíteni. A szociológia területén alkotó Sharry Turkle vagy Jos de Mul filozófus, antropológus szerint az állandóság és változékonyság értékelése társadalmunkban megváltozott. Nem is olyan régen, szüleink nemzedékénél még természetes volt, hogy egyetlen stabil munkahelyen dolgoztak, ugyanabban a városban kezdték és élték le az életüket, a jelenben azonban „a globalizációnak, a technológiának és sok más tényezőnek köszönhetően inkább a változékonyság és az alkalmazkodóképesség lett társadalmilag elfogadott és értékelt”. Nehéz lenne megítélni ennek hosszú távú társadalmi hatásait, de a változást a saját életükben is folyamatosan tapasztalják – jelentette ki Ádi Brigitta, aki jelenleg a budapesti Moholy-Nagy Művészeti Egyetem (MOME) kurátor szakos hallgatója, és elsősorban a kelet-európai kortárs művészet iránt érdeklődik. Röviden az alkotókat is bemutatta: mindketten sepsiszentgyörgyi származásúak, akárcsak ő maga, de „a munkájuk során rengeteg pontjára elvetődtek már a világnak, és a most látható anyagok többek között Krétán, Litvániában és más, általuk otthonnak tekintett helyeken voltak rögzítve”.

Egy improvizáción alapuló közös performance volt, amit láthattunk, mely során erős hangulatokat hordozó képek és hangok tevődtek egymásra. A videóanyagokat Kusztos Júlia, a hanganyagokat pedig Kovács-Vajda Bence rögzítette-szerkesztette korábban, és fűzte össze egy kettejük által előadott élő performance során.

Mint megtudtuk, szeptember óta dolgoznak ezen az installáción, melyre 32 videóanyagot és ugyanannyi hanganyagot készítettek, ezeket pedig az emlékeik és pillanatnyi lelkiállapotuk függvényében szabadon társították a közönség előtt. A „hivatalos” produkció után a nézők közül is bárki kipróbálhatta a kép- és hanganyagokat kezelő kontroller működését, saját kis audiovizuális mozzanatokat generálva.

Kusztos Júlia a budapesti Magyar Képzőművészeti Egyetem (MKE) grafika szakos hallgatója, aki az elmúlt évek során különböző technikákban és médiumokban is tapasztalatokat gyűjtött, mostanában elsősorban szobrászati technikákkal kísérletezik, de otthonosan mozog a digitális média területén is. Lapunknak elmondta, hogy Erasmus ösztöndíjjal tartózkodott Görögországban és Krétán, ahol a videóanyagok készültek. Azt is elárulta, hogy a közönség interakciója csak az általuk előre meghatározott határokon belül történhetett meg, de így is személyessé válhatnak a különböző variációk és átfedések.

Kovács-Vajda Bence a budapesti Színház és Filmművészeti Egyetem (SZFE) hangmérnök karán végzett, eddig többnyire rövidfilmek és kísérleti művészfilmek hangvilágán dolgozott, de foglalkoztatja a térspecifikus színház, és rádiójátékok elkészítésében is közreműködött. Mint lapunknak elmondta, a filmművészettől kissé elkanyarodva tervezi a továbbtanulást, mert rátalált egy számára eddig ismeretlen, rendkívül izgalmas világra, melyet hangművészetnek neveznek. Bevallása szerint már rég érett benne a gondolat, hogy készítsen egy improvizatív performance-ot egy más médiumban dolgozó művésszel, és örül, hogy ezt éppen Sepsiszentgyörgyön sikerült megvalósítani.