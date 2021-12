Elment bujdosni. Találkozott az erdőben egy öregemberrel. Kérdezi a szegény embertől, hogy hová megyen. Ő bizony elpanaszolja, hogy járt a gazdával.

– Ne búsulj, te szegény ember! Adok neked egy hegedűt. Mikor azt húzod, a gazda muszáj hogy táncoljon.

Elvette a szegény ember a hegedűt, de azt mondja az öregnek, hogy ő olyan éhes, hogy haza se tud menni evvel a hegedűvel. Akkor az öregember adott neki egy asztalt.

– Mikor mit parancsolsz, az lesz rajta.

Az ember ráütött az asztalra, s parancsolta:

– Puliszkát és fuszulykát!

Mikor már jóllakott, indult is hazafelé. Otthon a gazda már kihajtotta a házból a feleségét s tizennégy gyerekét.

– Na, te gazda, táncolj! – mondta, s húzta a hegedűt a szegény ember.

Táncolt a gazda, táncolt, táncolt. Ki volt már fáradva. Amíg a szegény ember bírta, húzta, s mind táncolt a gazda. De amíg a szegény ember nyugodott, elfutott a hivatalhoz, s elpanaszolta, hogy van egy ember, amelyik folyton táncoltatja. A szegény ember utánament a hivatalba is, s húzta a hegedűt.

– Táncolj, gazda!

A gazda a hivatalban is rákezdte a táncot, és kiabált:

– Megmondtam, hogy ne hagyják! Megmondtam, hogy ne hagyják!

A hivatalnokok már megunták, hogy a szegény ember folyton hegedül, s ráparancsoltak, hogy takarodjék el onnan.

– Táncoljatok ti is! – parancsolta a szegény ember.

Neki az egész hivatal. Lerakták a tentát, pennát, táncoltak, hogy verték le a helyet. Meghallották a csendőrök, hogy mi van a hivatalban.

– Takarodj el innen, te szegény ember!

De a szegény ember:

– Táncoljatok ti is!

Már táncoltak a csendőrök is. Hírt adtak az asszonyok más faluba a csendőrségnek. Jöttek más faluból a csendőrök, hogy hajtsák el a szegény embert.

– Táncoljatok ti is!

Már teli volt az egész piac néppel, mind táncoltak. Kiszállott egy ezred. A szegény embert azt mondta:

– Táncoljon, ki mifélét tud a maga tanulmánya szerint.

Hírt adtak a királynak is, hogy mi van az országban.

– Táncoljon a király is! – parancsolta a szegény ember.

Táncolt a király is. A király­asszony hírt adott egy másik királynak, jött seregestül, tele volt még a határ is. Felszólította a másik király a szegény embert, hogy kössenek békességet. A két király a koronáját a lábához tette, az országát mind a kettő neki adta. Megvolt a békesség, félbemaradt a tánc. De már olyan éhesek voltak, hogy azt mondták a szegény embernek, most már lássa el őket.

A szegény ember elővette az asztalt, ráütött, és azt mondta:

– Puliszkát és fuszulykát!

Nekifogtak az evésnek. A kicsi asztal gyúrta a sok fuszulykát, puliszkát. Akik elöl voltak, jól jártak, de akik hátul voltak, nem érték el a fazekat. A hátulsók belélökték a királyokat a fuszulykába. Nem tudtak kiabálni, mind a kettő beléfulladt.

De nem törődtek vele, mind közelebb húzódtak a fazékhoz, hogy jóllakjanak. Ettek-ittak, ami volt, mindenkinek kedve volt.