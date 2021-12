Újabb és újabb meglepetések

De a Mikulás bizony hozott olykor olyan ajándékot a nagyobbaknak is, például 2004-ben, aminek nem örülhettek felhőtlenül a határon túli magyarok. Bár a népszavazás érvénytelen volt, sok ideáti magyar azt érezte, hogy az anyaország (egy része) megtagadja tőle a magyar állampolgárságot. Nem voltam már durcás kisgyerek, annál inkább sértődött és duzzogó felnőtt. Azzal fenyegetőztem, hogy nem fogadom többé itthon, Székelyföldön a magyarországi ismerőseimet, barátaimat. Megtagadom őket és megírom nekik, hogy nincs itt mit keresniük, mert nem lesz itt számukra (hely) még látnivaló sem, nemhogy inni-, ennivaló. Akkoriban adtam tudtukra, hogy kiszáradt a Szent Anna-tó, a gelencei templomban Szent László vizet fakasztott a falból és az elárasztotta a templomot, Csernátonban a falumúzeum gépei a mezőn dolgoznak, a székelyföldi várakat bevették a törökök, nem lesz szilveszter és elmarad a csíksomlyói búcsú. És így tovább…

Szerencsére nemcsak az múlik el, ami szép, hanem az is, ami nem jó. Mostanra már változott a helyzet, állampolgárságból kettőnk is van. Bár lehet, hogy nemsokára az egyiket elveszik azok, akik azt meg sem akarták adni. A mostani magyarországi ellenzék a külhoni magyarok szavazati joga ellen fenekedik, de remélem, változtatnak elképzeléseiken, és azért, hogy rájuk szavazzanak, majd mondanak nekünk is valami biztatót. A végén licitálás kezdődhet a Fidesz és az ellenzék között, hogy ki ad többet a határon túli magyaroknak.

De térben és időben ne menjünk olyan messzire. A tavaly Mikulásra Romániában is mindenki pucolta cipőjét. A gyermekek azért, hogy a Mikulás ajándékot tegyen bele, a román szavazók meg azért, hogy két (tiszta cipős) lábbal rúgják ki a szociáldemokratákat a hatalomból. Az RMDSZ is szívrepesve várta, hogy a Mikulás rántson ki számára néhány beosztást puttonyából, ami meg is történt. (Most lehet, hogy elviszi pár játékát, jobban mondva, prefektusát.)

Ám nemcsak a tavaly és idén decemberben, hanem egész évben értek minket meglepetések. Így idén kaptunk egy 86 napig tartó politikai válságot is, mert a nagy haladást ígérő erő, amelyik tele volt reformtervvel, a Mentsétek meg Romániát Szövetség (USR) úgy otthagyta a román kormányt, mint Szent Pál a közmondásban az egész nemzetet. Azután meg is buktatta. Már azt hittük, vége a hazának és a világnak, de aztán az addig átkozott vörös pestises szociáldemokraták feláldozták magukat és beleálltak a kormányba, így végül is ők mentették meg Romániát.

Ennek köszönhetően van egy új miniszterelnökünk, egy nagy Ciucă, és a lejárt szavatosságú Cîțut, aki nem volt jó miniszterelnöknek, a szenátus elnökének választották. Most a kormányváltogatással kirúgták a kormányból kiállt USR tagjait székeikből, amelyekbe még jóformán bele sem melegedtek, és egy darabig az új kormánynak lesz dolga, hogy azokat saját embereikkel ültessék tele. Egy év alatt eddig 33 miniszter és kormányfő-helyettes fordult meg a kormánypalotában.

Közben nemcsak új kormányt kaptunk a nyakunkba, hanem újabb koronavírus-hullámot is, ami már nem is meglepetés. Most Mikuláskor a koronavírus-klán megajándékozott egy újabb mutánsfiókájával, az omikronnal, amit nem a Mikulás hozott az északi Lappföldről rénszarvas szánon, hanem Dél-Afrikából szimpla utasok szállították repülőgépen. Úgy néz ki, ez a vírus, bár fertőzőbb, de jámborabb is, mint a korábbiak. Olyanok is vannak, akik azt mondják, hogy ez aztán mindenkit utolér, és annak következtében megvalósul az úgynevezett nyájimmunitás, és hogy ez ellen is jók a megszokott koronavírus elleni vakcinák.

Most az ünnepek előtt a kormány sem állt elő üres kézzel, hanem a járvány miatt bevezetett korlátozások enyhítésével akarja lekenyerezni a lakosságot. Így várhatólag kinn sutba dobhatjuk a maszkokat a maszkabálok előtt, és december 24-ről 25-re és 31-ről január elsejére virradóra nem korlátozzák az éttermek és vendéglátó helyiségek nyitva tartását, és nem lesz kijárási tilalom sem.

Így az elcsavargó férj nem mondhatja, hogy az éjszakai kijárási korlátozás miatt ért haza csak reggel. És karácsonykor valószínű, az angyaloktól sem kérnek zöldigazolványt.