Még mindig sokan halnak meg

A hatóságok 105, a koronavírussal összefüggésbe hozható halálesetről is tájékoztattak, ezek közül 32 korábban következett be, csak most jelentették. Az áldozatok java része más társbetegségekben is szenvedtek, 93 elhunyt nem volt beoltva. A 12 beoltott közül mindnek volt ismert társbetegsége, illetve az ötven év feletti korosztályokhoz tartoztak. Az újabb elhunytakkal 57 636-ra emelkedett a járvány kezdete óta a kórral összefüggésbe hozható halálesetek száma. A jegyzékben Háromszék is szerepel halálesettel, de nem részletezik, hogy hányról van szó.

Tovább csökkent a kórházi kezelésre szorulók száma (majdnem háromszázzal), országosan 4083-an fekszenek egészségügyi intézményekben. Valamelyest megugrott azon beutaltak száma (a pénteki 706-ról 712-re), akik intenzív terápiás ellátásra szorulnak, közülük 66 rendelkezik oltási igazolvánnyal. A kórházban ellátott fertőzöttek közül 83 kiskorú, hárman szorulnak intenzív terápiás ellátásra.

Ami a 14 napra számolt ezer lakosra kivetített fertőzöttségi mutatót illeti 42 megyéből 30-ban ez egy ezrelék alatti, kettő feletti értékkel továbbra is csak Arad megye szerepel az összesítésben, azaz sárga besorolású, a többiek mind zöld besorolásúk. A legtöbb új esetet az elmúlt 24 órában Bukarestből, Kolozs, Temes, Brassó, Arad és Bihar megyéből jelentették.

A háromszéki kormánybiztosi hivatal beszámolója szerint a 207 elvégzett tesztből azonosított 9 új esettel megyénk fertőzöttségi mutatója 0,86 ezrelékre csökkent. Háromszéken 190 aktív esetről tudnak a hatóságok – ez szinte harminccal kevesebb mint egy nappal korábban. A járvány kezdete óta térségünkben 13 075 megbetegedést igazoltak, 12 321 beteg gyógyult fel a fertőzésből (hatot nyilvánítottak gyógyultak az elmúlt egy napban). A járvány kezdetet óra 552 személy halálát okozta a kór, az elmúlt 24 órában egy újabb elhunytról tájékoztattak a hatóságok. Az illető nem volt beoltva. A prefektúra ismertetése szerint 1287 személy van karanténban, 103 pedig otthoni elkülönítésben. Mindkét szám valamivel nagyobb, mint az egy nappal korábbi.