Kevesebb teszt, enyhe csökkenés

A már megszokott hétvégi jelentősen alacsonyabb tesztelési arány mellett (közel fele mint egy nappal korábban) is 716 új koronavírus fertőzöttet azonosítottak szombat déltől, vasárnap délig országszerte – olvasható a kommunikációs törzs legutóbbi jelentésében. Háromszéken ismét nem volt jelentős változás az új esetek terén, tíz alatt maradt a számuk. Az elmúlt 24 órában számottevően csökkent viszont a kórral összefüggésbe hozható halálesetek száma.

A hatóságok 60, a koronavírussal összefüggésbe hozható halálesetről tájékoztattak, ezek közül 15 korábban következett be, de csak most jelentették. Az áldozatok közül hárman nem szenvedtek társbetegségektől, 57 elhunyt pedig nem volt beoltva. Az elhalálozottak között ugyanakkor egy-egy 20 és 40 év közötti is volt. A beoltott közül kettőnek volt ismert társbetegsége. Az újabb elhunytakkal 57 696-ra emelkedett a járvány kezdete óta a kórral összefüggésbe hozható halálesetek száma. A jegyzékben Háromszék nem szerepel halálesettel.

Valamelyest csökkent a kórházi kezelésre szorulók száma, országosan 4055-an fekszenek egészségügyi intézményekben. Többen lettek viszont akik intenzív terápiás ellátásra szorulnak (722), közülük 61 rendelkezik oltási igazolvánnyal. A kórházban ellátott fertőzöttek közül 90 kiskorú, hatan szorulnak intenzív terápiás ellátásra.

Ami a 14 napra számolt ezer lakosra kivetített fertőzöttségi mutatót illeti 42 megyéből 32-ben ez egy ezrelék alatti, kettő feletti értékkel továbbra is csak Arad megye szerepel az összesítésben, azaz sárga besorolású. A legtöbb új esetet az elmúlt 24 órában Bukarestből, valamint Arad, Temes és Szeben megyéből jelentették.

A háromszéki kormánybiztosi hivatal beszámolója szerint a 73 elvégzett tesztből azonosított 9 új esettel megyénk fertőzöttségi mutatója 0,76 ezrelékre csökkent. Háromszéken 173 aktív esetről tudnak a hatóságok. A járvány kezdete óta térségünkben 13 084 megbetegedést igazoltak, 12 323 beteg gyógyult fel a fertőzésből (kettőt nyilvánítottak gyógyultnak az elmúlt egy napban). A járvány kezdete óta 552 személy halálát okozta a kór, újabb elhalálozás nem történt. A prefektúra ismertetése szerint 1359 személy van karanténban, 102 pedig otthoni elkülönítésben.

Újabb Omikron-fertőzöttek

Négy további személy szervezetében mutatták ki a koronavírus omikron-variánsát a szekvenálások nyomán – tájékoztatott szombat este az egészségügyi tárca. Egyikük a nagybányai rögbicsapat azon játékosa, aki esetében felmerült az omikron-variánssal való fertőzöttség gyanúja, miután Dél-Afrikából hazaszállították különgéppel a csapat többi tagjával és stábjával, illetve más román állampolgárokkal együtt azt követően, hogy az új variáns megjelenése miatt az afrikai ország minden légi járatot felfüggesztett. A másik három személy, akikkel a férfi kapcsolatba került, szintén a gépen utaztak, és a rögbicsapathoz tartoznak. Romániában eddig hét személynél igazolták az omikron-variánssal való megfertőződést.