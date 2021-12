Péntek és szombat délben azonos számú, 931 újonnan azonosított fertőzöttről számoltak be a hatóságok, amit mindkét esetben negyvenezer körüli teszt elvégzése nyomán jegyeztek, míg tegnap mintegy kétszázzal kevesebbről, igaz a tesztek száma is a felére csökkent. Az elhalálozások terén pénteken 97, szombaton 105, tegnap pedig 60 elhunytról szólt a jelentés, ugyanakkor a három nap alatt közöltekből közel félszáz eset korábbi volt, melyek csak most kerültek be a statisztikákba. Az életüket vesztők túlnyomó többsége oltatlan volt, és társbetegségektől is szenvedtek. A legfiatalabb áldozat 28 éves volt. A kórházi kezelésre szorulók száma is folyamatosan csökkent az elmúlt napokban, de az intenzív terápiás ellátást igénylőké keveset változott, és pár gyerek is van köztük. A 14 napra számolt ezer lakosra vetített fertőzöttségi mutató alapján egyedül Arad megye maradt mindhárom napon sárga besorolású, a többi megye mind zöld, és tegnapra 32-re nőtt azok száma, ahol a mutató egy ezrelék alatti.

A napokban ugyanakkor további, a vírus omikron variánsával fertőződött személyeket azonosítottak, tegnap ötöt. Az illetők a nagybányai, Dél-Afrikából hazahozott rögbicsapathoz tartoznak, repülőgéppel érkeztek haza az afrikai országból. Eddig Romániában nyolc esetben igazolták az omikron variáns jelenlétét koronavírusfertőzöttek szervezetében.



Eddig a legpusztítóbb hullám volt a negyedik

A koronavírus-járvány kezdetétől idén októberben – a negyedik hullám alatt – volt a legnagyobb az elhalálozások száma – közölte pénteken az Országos Statisztikai Intézet (INS). Tájékoztatásuk szerint az elhalálozások száma az előző hónaphoz képest 19 858-cal, 44 595-re nőtt, ami egy kisebb város lakosságának felel meg. Szintén októberben 15 613 gyermek született, 2136-tal kevesebb, mint szeptemberben. A két adat összevetéséből az derül ki, hogy októberben mérték az elmúlt húsz év legjelentősebb demográfiai visszaesését: közel háromszor annyian haltak meg, mint születtek. Az intézmény tájékoztatása szerint egy évvel korábban jelentősen nőtt az elhalálozások száma októberben, novemberben és decemberben 2019 azonos hónapjaihoz képest. Idén januárban és februárban kevesebben hunytak el, mint a múlt év utolsó hónapjaiban, de többen, mint 2020 első két hónapjában. Idén októbert megelőzően sorrendben tavaly novemberben és decemberben, illetve 2021 márciusában növekedett a legnagyobb mértékben az elhalálozások száma. Idén áprilistól augusztusig az adat hónapról hónapra csökkent, majd szeptemberben és különösen a rá következő hónapban jelentősen megugrott. Fontos megjegyezni, hogy az elhunytak nem tekinthetők kivétel nélkül a koronavírus áldozatainak, a hatóságok idén októberben hivatalosan tízezer, a korral összefüggésbe hozható halálesetet jelentettek országosan.