Az emberiség lelkében akarva-akaratlanul jelen van az, hogy kell egy erős szabadító ennek a világnak – értelmezte a szentírás üzenetét bevezető áhítatában Bancea Gábor lelkipásztor. Szerinte a tökéletes karácsony helyett, amely csak a célra koncentrál, sokkal jobban tesszük, ha készülődésben észrevesszük a bennünk születő csodákat. Ebben segít a musica sacra, a szent énekek, de minden zene, ami tápláló forrás, világító és melegítő fény, de ösvény is, amelyet be­járunk.Ha a forrást, a kutat nem használjuk, vize megposhad, s bizony a zene forrásából a kórusok is az elmúlt két évben nagyon nehezen tudtak meríteni, hiszen sokáig találkozni sem lehetett. A közös éneklés parazsa azonban nem aludt ki, s azt is észrevettük, hogy ezen az ösvényen járni mennyire hiányzott nekünk – összegezett a lelkipásztor, aki maga is aktív kórustag.

Ennek jegyében léptek a szószék elé a meghívott együttesek – a házigazda Pro Musica Kamarakórus, karnagy Sípos Zoltán, a Cantus Kamarakórus, karnagy Fórika Balázs, a Kriza János Unitárius Dalárda, karnagy Karácsony Gabriella, a Laudate Kamarakórus, karnagy Lőfi Gellért, a Pastorale Kamarakórus, karnagy Szántó Kinga és a Vox Humana Kamarakórus, karnagy Szilágyi Zsolt Herbert. A négy-öt darabból álló műsorok az adventi készülődést, a karácsonyt idézték.