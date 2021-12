Főhajtás dr. Szentes Ádám előtt

Előző írásunk

Sajtótájékoztató keretében értékelték az elmúlt évet a parlamenti munka szempontjából az RMDSZ háromszéki szenátorai és képviselői pénteken, dióhéjban ismertetve, mely területekkel foglalkoztak, illetve sikerült eredményeket is felmutatniuk. A tájékoztatón szó esett a saját, valamint a szövetség középtávú terveiről. A honatyák kivétel nélkül – nem csak a koronavírus járvány miatt – nehéz évről számoltak be, mely során csapatmunkával mégis sikerült több kezdeményezést is gyakorlatba ültetni, illetve káros, veszélyes elképzeléseket módosítani, javítani.