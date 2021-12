Sajtótájékoztató keretében értékelték az elmúlt évet a parlamenti munka szempontjából az RMDSZ háromszéki szenátorai és képviselői pénteken, dióhéjban ismertetve, mely területekkel foglalkoztak, illetve sikerült eredményeket is felmutatniuk. A tájékoztatón szó esett a saját, valamint a szövetség középtávú terveiről. A honatyák kivétel nélkül – nem csak a koronavírus járvány miatt – nehéz évről számoltak be, mely során csapatmunkával mégis sikerült több kezdeményezést is gyakorlatba ültetni, illetve káros, veszélyes elképzeléseket módosítani, javítani.

Tamás Sándor, az RMDSZ Háromszéki Területi Szervezetének elnöke felvezetőjében leszögezte, hogy a törvényalkotás mellett a parlamenti képviselet egy másik feladata – melyet rájuk bíztak – az az érdekkijáró tevékenység. Az elnök szerint az érdekek két nagy csoportjáról lehet beszélni, az egyik a régió fejlesztéséhez kötődők, míg a másik az erdélyi magyar közösség jogosítványainak a bővítését szolgálják. Tamás Sándor felidézte: a tavalyi választáson történelmi eredmény született Háromszéken, az RMDSZ mind a négy képviselői helyet elnyerte, illetve az egyik szenátorit. Az elnöki felvezetőt követően Fejér László Ödön kézdiszéki szenátor, Benedek Zakariás, Gál Károly, Könczei Csaba, valamint Miklós Zoltán képviselők tevékenységi beszámolóikat ismertették.



Választási ígéretek és az elkezdett munka

Fejér László Ödön elmondta, a választási ígéretek betartását, valamint a korábban már elkezdett munka lezárását tartotta szem előtt. Az RMDSZ szenátusi frakcióvezető-helyettese négy jelentősebb ügyet emelt ki, ezek: a már korábban kezdeményezett Kézdi Tejszövetkezet fejlesztése, a kézdivásárhelyi minorita rendház rendbetétele, a municípiumok körzetében kialakítandó fejlesztési övezetek ügye, valamint a kerékpárutak építésének előmozdítása. Az első kapcsán a szenátor rámutatott, hogy a tejszövetkezet saját feldolgozótelepe szinte indulásra kész. A minorita rendházban, amely teljességgel megújult, e hónaptól elkezdi működését a Dévai Szent Ferenc Alapítvánnyal közösen létrehozott, 18–25 éves fiatalok pályaválasztását segítő központ. A kisebb municípiumok számára is nemrég engedélyezett metropoliszövezetek (fejlesztési övezetek) kapcsán Fejér László elmondta: húsz önkormányzattal kezdeményezték a Kézdi-Kovászna metropoliszövezet létrehozását. Ez összehangolt, egységes fejlesztést tesz lehetővé, egyebek mellett a földgázhálózatnak a részt vevő településeken való kialakítását, bővítését is. A kerékpárutakat illetően a szenátor azt a törvénymódosítást említette, melyet már jóváhagyott a parlament felsőháza, és amely bevezeti a román jogrendbe a bicikliutak fogalmát.

Két saját törvénykezdeményezés

Miklós Zoltán képviselő szerint az érdekképviselet mellett a háromszéki települések fejlesztése, a családok támogatása, valamint a gazdasági élet segítése volt a cél az első mandátumában. Elmondása szerint 21 törvénytervezethez csatlakozott kezdeményezőként, kettő közülük saját volt: a civil szervezetek támogatását – az adójuk egy adott hányadának felajánlásával – a jogi személyek számára, illetve az önkormányzatok által fenntartott kulturális és sportintézmények személyzeti költségeinek átszervezése, amely a további alkalmazásokat segíti elő. A költségvetési, valamint vállalkozásokért és turizmusért felelős bizottságainak tagjaiként több beruházásra sikerült forrásokat szereznie, illetve a szövetség családtámogatási programjához is több javaslattal járult hozzá. Emellett több alkalommal felszólalt a parlamentben, egyebek mellett a magyar közösség szimbólumhasználata kapcsán, az önkormányzatok és a prefektúrák közötti zászlóháborút illetően, illetve a miniszterekhez is kérdéseket intézett a háromszékiek visszajelzése nyomán – részletezte.

Kivédeni a veszélyeket

Könczei Csaba szerint a mezőgazdasági bizottságban is tapasztalhatták, hogy az is a feladatuk, kivédjék a közösség számára hátrányos kezdeményezéseket, amint történt az a sertéstartásról szóló törvénykezdeményezés esetében, amit a szenátus már elfogadott. A képviselő szerint többször leállították a kezdeményezéseket, melyek a háromszéki gazdáknak hátrányosak lettek volna. A honatya elmondta: köztes megoldást kell találni, hogy mind az állatbiztonsági előírásoknak is megfeleljen (elsősorban a sertéspestis ellenieknek), de a gazdák érdekei se sérüljenek. Az ügyben a képviselőház a döntő, a honatya reméli, sikerül egy megfelelő formát elfogadni. Könczei továbbá több, a mező- és erdőgazdálkodáshoz kötődő pár RMDSZ-kezdeményezést említett, melyeket sikerült átvinni a törvényhozáson: a telekkönyvezési folyamat egyszerűsítése, a zsebszerződések elismerése, a tűzifa áfájának öt százalékra mérséklése, a mezőgazdasági zölberuházások lehetőségének kiterjesztése a kültelkekre. Részt vett a kormányprogram agrárfejlesztésekre vonatkozó fejezetének kidolgozásában, javaslatára került be az öntözőrendszerek bővítésének és hatékonnyá tételének kérdése, a családi gazdaságok fogalmának jogi tisztázása, a kiemelkedő genetikai állományú állatok vásárlásának támogatása.



Oktatás és Erdővidék érdekei

Gál Károly szerint négy területen igyekezett tevékenykedni mandátumának első évében: oktatás, egyházak, törvénytelen legeltetés és medvekérdés. Nyilván az erdővidéki problémák is kiemelten fontosak voltak számára, lévén a térség képviselője. Ami az oktatást illeti példákként a melegebéd-programot, az oktatás szünetelése esetén a szülőknek járó szabadnapot biztosító törvényt, a tankönyvek és az oktatási anyagok hozzáadott értékadójának csökkentését előíró módosítást, illetve a hátrányos helyzetű tanulókat oktató intézmények még kidolgozás alatt lévő támogatási elképzelését említette. Az egyházakat illetően Gál Károly elmondta, hogy sikerült a bibarcfalvi református templomban található Szent László-freskó felújítására – a református egyházzal közösen – százezer lejes támogatást szerezni. Emellett lakossági kérésre egy, az illegális legeltetésre vonatkozó törvénykezdeményezés előkészítésében is részt vesz, elfogadása esetén ez nagy segítség lenne az erdővidékieknek is. A medveügyet illetően megemlítette, hogy a beavatkozást lehetővé tevő sürgősségi rendeletet a képviselőházban az RMDSZ javaslatára módosították úgy, hogy a kültelkekre is érvényesek legyenek az előírások.



Jó munkát végeztek az első évben

Az első mandátumukat töltő háromszéki képviselők kiváló munkát végeztek az elmúlt egy évben, felrázták a frakció működését – jelentette ki Benedek Zakariás frakcióvezető-helyettes, hozzátéve: az RMDSZ-honatyák prioritása a kormány működésének támogatása volt. Ami a saját tevékenységét illeti, a nagyszebeni illetőségű, az RMDSZ háromszéki listáján, a többéves gyakorlatnak megfelelően a szórványképviselet segítése érdekében befutó helyet kapott honatya több kezdeményezését is felsorolta. Javaslatára egyszerűsödött a közúti büntetések kifizetése, hamarosan a gépjárművek beíratása is egyszerűbbé válik (egy nap alatt letudhatóvá válhat), illetve lehetséges lesz a bicikliutak építése. A bürokrácia csökkentése mellett legalább ennyire fontosnak tartja a decentralizációt, ezen a téren Háromszék számára is kiemelten fontos például, hogy az integrált területi beruházási térségek terén előrelépés történjen. Benedek Zakariás a közeljövőről is szólt. Elmondása szerint kiemelten foglalkoznak a családvédelemmel és a kisebbségi törvénnyel, de emellett 80 milliárd eurónyi uniós forrás áll az ország rendelkezésére, viszont egy sor gazdasági törvényt kell módosítani, hogy hatékonyan lehessen felhasználni ezeket a pénzeket.