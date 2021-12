Fölényes győzelem

Vendégkosár nyitotta meg a női kosárlabda Nemzeti Liga 10. fordulójának rangadóját, a Sepsi-SIC és az Arad FCC közti mérkőzést. A válasz Brianna Frasertől érkezett, s a folytatásban kiegyensúlyozott küzdelmet láthattak a nézőtérre visszatért sepsiszentgyörgyi szurkolók. A 6. percben ötpontos hazai vezetésnél (11–6) a Maros-partiak edzője, Jose Miguel Araujo Peres magához rendelte tanítványait, de időkérésével nem tudta megtörni a zöld-fehérek lendületét, és Alina Podar triplájának is köszönhetően 18–12-es állásnál ért véget az első negyed. A második szakasz elejét az aradiak kapták el jobban, akik előbb kiegyenlítettek 18-ra, majd egy rövid időre a vezetést is átvették (18–19). Podar a büntetővonalról ismét előnyhöz a címvédő SIC-et (20–19), Shaqwedia Wallace ugyancsak két jutalomdobásával már hárommal ment a háromszéki csapat (22–19). A következő percek a házigazdák csapatkapitányáról szóltak, ugyanis a nézőközönség nagy örömére Jovana Pašić két tripla között két dobást is blokkolt, majd ziccerből is pontozott, és a 18. percben 35–23-ra alakult az eredmény. Az első félidő vége is lányainké volt, 39–25-nél vonultak szünetre a csapatok.

A térfélcsere nem hozott komolyabb változást a játék menetében, hiszen Zoran Mikes tanítványai ugyanott folytatták, ahol abbahagyták: támadásról támadásra nőtt az előnyük, a határ mentiek pedig csak szemlélték a házigazdák menetelését. A 26. percben, 49–30-as szentgyörgyi vezetésnél ismét timeout-tal próbálkozott Peres edző, ám nem tudta felrázni játékosait, akik továbbra is szenvedtek mind védekezésben, mind támadásban. Fraser, Pašić, Podar kosarával és Ioana Ghizilă hárompontosával sziporkázott a Sepsi-SIC, amely plusz 24-ről várta az egyoldalúvá vélt derbi zárószakaszát (60–36). Ez Wallace pontos távoli dobásával indult, majd következet Fraser négy pontja és Ghizilă egy újabb triplát süllyesztett el (70–36). Jó sorozatunkat Veatriki Akathiotou duplája törte meg, aztán Podar két sikeres hárompontos dobást is bemutatott (76–38), és csapatunk 38 ponttal vezetett. A véghajrában Zoran Mikes lecserélte teljes csapatát, az Aradnak sikerült egy hajszálnyit lefaragnia hátrányából, de a Sepsi-SIC így is meggyőzően nyert 76–44-re, és ezzel megszakította az FCC alakulatának kilencmeccses győzelmi sorozatát. A hazai csapat legjobbja ezúttal is Fraser lett, aki nyolcadik román bajnokiján ötödik dupla dupláját – 10 lepattanó, 20 pont – hozta össze, míg a túloldalon a 12 egységig jutó Brankica Hadzovic jeleskedett.

Női kosárlabda, Nemzeti Liga, 10. forduló: Sepsi-SIC–Aradi FCC 76–44 (18–12, 21–13, 21–11, 16–8). Sepsiszentgyörgy, Sepsi Aréna. Mintegy 500 néző. Vezette: Bogdan Podar, Tiberiu Șerbulea és Vlad Antonio Sandu. Sepsi-SIC: Pašić 17/9, Wallace 11/3, Ghizilă 11/9, Orbán 4, Fraser 20–Podar 13/9, Nemes, Croitoru, Cătinean, Botos. Edző: Zoran Mikes. Arad: Vitulova 4, Keys 8, Manea 4, Ghiță 10, Hardzovic 12–Cioban, Vati, Mîrne-Nagy, Rotariu, Akathiotou 6, Mercea. Edző: Jose Miguel Araujo Peres.



Fájó vereség Marosvásárhelyen

A Kézdivásárhelyi SE kapta el jobban a 10. forduló pénteki nyitómérkőzését, de a házigazdáknak a 2. perc végén sikerült kiegyenlíteniük ötre, sőt, három újabb eredményes támadás végén már ők vezettek (10–5). Kozman Kriszta büntetőből csökkentette a céhes városiak hátrányát, majd Debreczi Iringó és Jaiamoni Welch-Coleman dupláival ismét előnybe került a felső-háromszéki gárda (10–11). A folytatás kiegyensúlyozott küzdelmet hozott, s 24–20-szal ért véget az első negyed. A második elején lányaink gyorsan ledolgozták hátrányukat (24–25), ezt követően felváltva pontoztak és vezettek a csapatok (31–29). A 16. percben rövidzárlat érte a KSE csapatát, amely innen számítva bő tíz percig nem tudott pontot szerezni. Az első félidő 42–29-es marosi vezetéssel ért véget, a harmadik szakasz elején pedig tovább szenvedtek a kék-fehérek. Ljubomir Kolarevic és Farkas Alpár tanítványai nagyon rossz napot fogtak ki: dobásaik rendre kifordultak a gyűrűből, passzaik sorban elakadtak, és csak futottak az eredmény után (52–29). A hullámvölgyből a kiutat Brianna Taylor büntetőből szerzett pontja jelentette, de arra már a házigazdáknak tetemes volt az előnyük (70–41). Az utolsó negyedben sem ment jobban a KSE játéka, amely az aktuális idényben a legsúlyosabb vereségébe szaladt bele (89–54). A székely párharc legjobbjának a Sirius játékosa, Ruth Helena Sherrill bizonyult, aki 14 lepattanóval és 22 ponttal zárt, a kézdivásárhelyiektől a 14 egységet szerző Welch-Coleman lett a legeredményesebb.

Női kosárlabda, Nemzeti Liga, 10. forduló: Marosvásárhelyi Sirius–Kézdivásárhelyi SE 89–54 (24–20, 18–9, 28–12, 19–13). Marosvásárhely, városi sportcsarnok. Közel 200 néző. Vezette: Dragoș Barbu, Claudia Patricia Hândrea, Alexandru Sandu. Sirius: Lipovan 4, Sherrill 22/3, Chiș 8/6, Sólyom 10/6, Griffin 8–Mircea 9, Allen 11/3, Moga, Badi 6/6, Anca 2, Feiseș 7/3, Czimbalmos 2. Edző: Carmin Artemie Popa. KSE: Welch-Coleman 14, Debreczi 10/3, Corda 13/3, Kozman 3, Lewis 2–Bara-Németh 2, Tuhilus 9/3, Nagy, Lénárt, Taylor 1. Edző: Ljubomir Kolarevic és Farkas Alpár.