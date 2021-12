Mától Vaslui-on edzőtáborozik a felnőtt román teremlabdarúgó-válogatott, amelybe ezúttal is behívták a magyarországi SG Kecskemét Futsal háromszéki csapatkapitányát, Mánya Szabolcsot is. Az összetartás mellett a Kacsó Endre irányította nemzeti csapat két barátságos mérkőzést is játszik majd Moldovával.