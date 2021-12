Számszerűleg 8 alösszetevőre lehet pályázni, ezek a következők:

– P4.1.1: egyszerű mezőgazdasági gépek és öntözőberendezések vásárlása a növénytermesztésben, lecsapoláshoz, kivéve a zöldség- és burgonyatermesztő gazdaságokat (125 millió eurós keret)

– P4.1.2: növénytermesztési gazdaságok korszerűsítése, termék-előkészítés (kondicionálás) és -feldolgozás a gazdaság szintjén, kivéve a zöldség- és burgonyatermesztést (55 millió euró)

– P4.1.3: állattenyésztő gazdaságok korszerűsítése, termék-előkészítés (kondicionálás) és feldolgozás a gazdaság szintjén (55 millió euró)

– P4.1.4: gépvásárlás a fiatal gazdáknál a növénytermesztésben és állattenyésztésben (75 millió euró)

– P4.1.5: beruházások támogatása az állattenyésztő gazdaságokban a termelésben, a termékek marketingjében és a termékek előkészítésében (feldolgozás nélkül) (240 millió euró)

– P4.1.6: beruházások támogatása a hegyvidéki állattenyésztő gazdaságokban a termelésben, a termékek marketingjében és a termékek előkészítésében –feldolgozás nélkül (60 millió euró)

– P4.1.7: beruházások a zöldségter­mesztő gazdaságokban, beleértve az üvegházakban való termelést és a burgonyatermesztési beruházásokat is – termelési beruházások, előkészítés és marketing, beleértve gépek és öntözőberendezések vásárlását (100 millió euró)

– P4.1.8: beruházások támogatása a zöldségek előkészítésében, feldolgozásában és marketingjében, beleértve a burgonyát is (50 millió euró).

Minden kiírásnál alapfeltétel a pályázó gazdaság nagysága, Standard Output- (SO) értéke. A minimális gazdasági érték a 8 ezer euró SO, a fiatal gazdáknál pedig a 12 ezer euró SO. A támogatás maximális értéke változó, 350 ezer eurótól másfél millió euróig terjedhet az alösszetevő szempontjai alapján, a pályázó gazdaságának SO-értéke, illetve működési formája szerint (cég, szövetkezet vagy termelői csoport). A támogatás intenzitása 50 százalék, de növekedhet 20 százalékkal, legtöbb 70 százalékig a 8 és 25 ezer euró SO-értékű (méretű) gazdaságoknál. Ha szövetkezet vagy termelői csoport a pályázó, a támogatás mértéke akár 90 százalékig is felmehet. A támogatás 70 százalékos intenzitása a gyakorlatban azt jelenti, hogy a pályázónak önrészként a beruházás értékének 30 százalékát kell biztosítania. Az alap 50 százalékos intenzitás 20 százalékkal való növelése könnyen elérhető, ha a pályázó 40 év alatti fiatal, rendelkezik megfelelő szakmai képzettséggel és a cége (vagy engedélyezett fizikai személyként való bejegyzése, egyéni vállalkozása, a családi vállalkozás, amelyben a fiatal a hivatalos képviselő) nem régebbi, mint 5 év. 20 százalékos intenzitásnövekedés jár akkor is, ha a pályázó a teljes gazdaságában ökogazdálkodást folytat vagy ökogazdálkodásra való átállási időszak alatt. Érvényes ez abban abban az esetben is, ha a pályázó az APIA-nál a területalapú támogatásban a környezetkímélő intézkedés (10-es intézkedés) keretében zöldítést (zöldtrágyázás, 4-es csomag) vállalt a gazdaság teljes szántóterületének felére. Ugyancsak 20%-os intenzitás növekedés jár az állandó gyepeknél is, ha azok több mint fele magas értékű gyep (HNV), és a pályázat útján csak az ezeken használható mezőgazdasági gépeket vásárolják meg. Ugyancsak 20% intenzitásnövekedés jár a hegyvidéki, hátrányos gazdasági helyzetűnek számító gazdálkodók pályázatai esetében is. 20%-os növekedés jár a szövetkezetek, illetve termelői csoportok pályázatainál, ha közös beruházás valósul meg a pályázat útján.



Országos második helyen a pályázási kedv

A vidékfejlesztési hivatal szakembereitől tudtuk meg, hogy megyénk egy országos összesítés alapján, a letett pályázatok értékét tekintve jelenleg a második helyen áll, Dolj megye után. A múlt hét végéig összesen 54 nagy értékű pályázatot tettek le. Ebből 41 pályázat építkezés nélküli, így a pályázatokat a megyebeli szakemberek fogják ellenőrizni és elbírálni, 13 pályázatot pedig – mivel építkezést is magában foglal – a gyulafehérvári régiós központ szakemberei fogják ellen­őrizni. A megyéből letett, illetve a számítógépes rendszerbe feltöltött pályázatok értéke 48 millió euró. A támogatás intenzitásnövekedését kihasználandó több pályázatot is szövetkezetek tettek le. Az egyszerű gépvásárlásos alösszetevőnél (P4.1.1) a pályázható összeg teljesen elfogyott és a számítógépes rendszer nem engedi további pályázatok letevését. A 125 millió euróra összesen 846 pályázatot tettek le 335 millió euró értékben. A 4.1.2-es alösszetevőnél is nagy volt az érdeklődés, a kiírásban szereplő 55 millió­ra eddig 66 millió euró értékben tettek le pályázatokat, de a rendszer másfélszeres értékben enged pályázatokat feltölteni, jelen esetben egészen 82,5 millió euró értékig. A fiatalok gépvásárlásánál (4.1.4) a letett pályázatok értéke 110,9 millió euró (489 pályázat), ez meghaladja a 75 millió eurós kiírási összeget, de 112,5 millió értékben lehet feltölteni pályázatokat a rendszerbe. A hegyvidéki állattenyésztők is jól mozogtak, a beruházások támogatása a hegyvidéki állattenyésztő gazdaságokban a termelésben, a termékek marketingjében és a termékek előkészítésében (4.1.6-os alösszetevő) a pályázható 60 millió euróra a hét végéig 49 pályázatot tettek le 47,6 millió euró értékben. A többi, fentebb említett alösszetevőnél nincs nagy tolongás, így ezeknél valószínű, hogy kitart a pályázható összeg, és a pályázatokat le lehet tenni a január 25-i utolsó határidőig.