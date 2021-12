Nehéz év elé néz a hazai mezőgazdaság. Szakértők szerint akár 30 százalékkal is zsugorodhat a növénytermesztési ágazat termelése, ami, ha bekövetkezik, az állattenyésztésre is súlyosan kihat. Az ok: az ország egyetlen műtrágya-előállítója, a marosvásárhelyi Azomureș februárig felfüggeszti tevékenységét a gázárak rendkívüli emelkedése miatt.

A nitrogénműtrágyák előállítási költségeinek hetven százalékát a földgáz ára teszi ki. A gyár éves termelése eléri az 1,6 millió tonnát, a hazai piac mellett európai, ázsiai, afrikai, kínai, egyesült államokbeli piacokra is exportál. Az Azomureș Rt. jelenlegi tulajdonosa az svájci érdekeltségű Ameropa Holding AG, a Pelican Fertilizers révén, amely a gyár részvényeinek 75,8 százalékát birtokolja. Országos szinten a vállalat a legjövedelmezőbb cégek névsorában a kilencedik helyen áll. Ez aligha meglepő, hiszen az Azomureș állítja elő a hazai műtrágyaszükséglet mintegy kétharmadát – ha ettől elesnek gazdáink, az a jövő évi termésre nézve katasztrofális következményekkel jár.

Kovászna megyében évente mintegy 20 000 tonna hatóanyagú műtrágyát használnak fel a mezőgazdászok – növénytermesztők és állattenyésztők együttvéve – mondta el érdeklődésünkre Kozma Béla, a Kovászna Megyei Mezőgazdasági Igazgatóság vezetője. Hatóanyag tonnájáról beszélünk, hiszen például a 20-20-20 összetételű nitrogén, foszfor és kálium műtrágya gyakorlati, kiszórási súlya sokkal nagyobb – részletezte az igazgató. Azt is elmondta, habár konkrét információi nincsenek, a sajtóhírek szerint a műtrágyahiány gazdaságpolitikai kérdést jelent, főként a földgáz árát tekintve. Országunkban munkacsoport létesült, feladata, hogy megkeresse a gázár-kompenzálás módozatait. Az üzemanyagok – a benzin, gázolaj – megemelkedett ára csökkent az utóbbi napokban, ez a földgázzal is megtörténhet – mondta Kozma Béla.

Kovászna megyében 186 000 hektárnyi mezőgazdasági területet tartanak nyilván, ebből mintegy 83 ezer hektár szántó – ezek a legnagyobb műtrágya-felhasználók.

Ha nem lesz hazai műtrágya, kerül importból származó. Jó drágán. Nem lehet tudni, mi történik, gyakorlatilag ilyen helyzettel még nem találkoztunk – mondta el érdeklődésünkre Könczei Csaba parlamenti képviselő, az alsóház mezőgazdasági bizottságának tagja. Nem országos, hanem európai, világjelenségről beszélhetünk. Minden az energiaárak emelkedésére vezethető vissza, ehhez az ágazatban szaktudással bírók sem igen tudnak hozzászólni. Az biztos, ha nem lesz műtrágya, minden szántóföldi kultúra átlagtermése csökkenni fog. Kevesebbet keresnek a mezőgazdászok, de a fogyasztók is többet költenek minden mezőgazdaságból származó alapanyagból készült termékre – széles körű lesz tehát a veszteség – húzta alá Könczei. Különleges mezőgazdasági év elé nézünk. Megemelt energiaárak, növekvő bérköltségek, az inputanyagok, beleértve a műtrágyát is, mind drágulnak – fűzte hozzá a képviselő.

Az ügyben megkerestük Gál Károly parlamenti képviselőt is. „A tőzsde alakítja az árakat, nincsenek nemzeti árak. A marosvásárhelyi műtrágyagyár évenként leáll az évi karbantartási munkálatok elvégzésére, ezt most a földgáz árának növekedése miatt kezdték el. Mindenképp, ha februárban is kezd el működni, műtrágya lesz. Láncreakció­ról van szó. Ha csökkennek a gázárak olcsóbban, ha nem… De akkor is működnie kell a növénytermesztésnek, állattenyésztésnek” – mondta a képviselő.