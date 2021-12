Marcel Ciolacu, a PSD elnöke rámutatott, tudomása szerint a pénzügyminiszter megkapta a minisztériumoktól a 2022-es költségvetéssel kapcsolatos igényléseket. Mint mondta, szerepel a téma a koalíciós pártok hétfői ülésének napirendjén, de ha szükség lesz rá, kedden is, szerdán is tanácskoznak róla, hogy még december 24-e előtt véglegesítsék a büdzsé-tervezetet. „Két lehetőség van: vagy december 24-éig fogadjuk el, ha mindent sikerül véglegesíteni, beleértve az európai alapokat is, vagy január végén egy rendkívüli ülésszak keretében” – hangsúlyozta Ciolacu.

A PNL elnöke megerősítette, hogy a koalíciós pártok vezetői a jövő évi költségvetésről is tárgyalni fognak hétfői ülésükön. Florin Cîţu leszögezte, az államháztartási törvény kidolgozása a pénzügyminiszter és a kormányfő felelőssége.

Cîţu szerint a koalíciós pártok vezetőit elsősorban az érdekli, hogy ne lépjék túl a megszabott makrogazdasági paramétereket, illetve hogy az elkezdett projektek, reformok megkapják a szükséges finanszírozást. „Meggyőződésem, hogy a kormánynak vannak erőforrásai és kapacitása a költségvetés véglegesítésére. Mi december 23-áig itt vagyunk. Ha szükséges, a parlament december 25-e után is dolgozik” – magyarázta Cîţu. A liberális pártelnök egy esetleges januári rendkívüli parlamenti ülésszak összehívását sem tartja kizártnak, ha addig nem sikerül elfogadni a tervezetet.

A Digi24-nek nyilatkozó Kelemen Hunor miniszterelnök-helyettes elmondta, a kormányban szoros ütemtervet javasoltak a büdzsé elfogadására, amely szerint december 23-án tartanák a parlamentben a zárószavazást a tervezetről. „Természetesen ez az ütemterv nagyon-nagyon ambiciózus és nagyon szoros. Ezt elismerem. Ma (hétfő - szerk. megj.) délután koalíciós ülést tartunk, amelyen a pénzügyminiszter előterjeszti a büdzséjavaslatot, és ha sikerül ezekben a napokban – ma, holnap – felvázolni a költségvetést, akkor tartani tudnánk a határidőt. Hogy végül is mi fog történni, nem tudom, de szeretném hinni, hogy ez még mindig lehetséges” – fejtette ki Kelemen Hunor, hozzátéve, az Európai Bizottsággal is egyeztetni kell az egyes minisztériumoknak kiutalható összegekről. Az RMDSZ elnöke szerint fontos jelzés lenne mind az állampolgárok, mind a befektetők, mind a pénzintézetek felé, ha a kormánykoalíciónak sikerül év vége előtt elfogadtatni a jövő évi költségvetést, és az meg is jelenne a Hivatalos Közlönyben. Ha ez nem sikerül, „nem nagy tragédia” ugyan, januárban folytatják a tervezet megvitatását, azonban jobb lenne, ha sikerülne. „Ma nem jelenthetjük ki azt, hogy nem lehet elfogadni december 23-áig a költségvetést” – fűzte hozzá

Elmondta azt is, hogy a költségvetési törvény elfogadásának esetleges késlekedéséhez nincs köze az RMDSZ által javasolt szolidaritási adóhoz. „A szolidaritási adó nem léphetett volna hatályba január elsején, még akkor sem, ha mindannyian egyetértettünk volna vele a koalícióban, ami azonban nem így történt. Hat hónapnyi türelmi idő szükséges bármilyen új adó bevezetésekor” – emlékeztetett a politikus. Hozzátette, az RMDSZ és a PSD véleménye szerint a szolidaritási adó növelte volna az állam bevételeit, de a PNL nem értett egyet a bevezetésével. Jövő évben még visszatérnek rá – tette hozzá a kormányfőhelyettes.