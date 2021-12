Megszabták a keretösszegeket

Előző írásunk

Nehéz év elé néz a hazai mezőgazdaság. Szakértők szerint akár 30 százalékkal is zsugorodhat a növénytermesztési ágazat termelése, ami, ha bekövetkezik, az állattenyésztésre is súlyosan kihat. Az ok: az ország egyetlen műtrágya-előállítója, a marosvásárhelyi Azomureș februárig felfüggeszti tevékenységét a gázárak rendkívüli emelkedése miatt.