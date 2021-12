Elszármazott háromszékiek ajándéka

Székely Péter egyesületi elnök lapunknak jelezte, főként édesség, de némi játék is került a 211 csomagba, melyek összeállításához adományt ajánlottak fel a szervezet tagjai, ugyanakkor hathatós anyagi támogatást (350 ezer forintot) biztosított számukra az Andrássy Szalon Alapítvány is. Az egyesület tagjai által összeállított csomagok felét a Máltai Szeretetszolgálat juttatja el a rászoruló gyermekeknek, másik részét a baróti, valamint a kovásznai árvaházak lakóihoz vitték el, és kapnak belőlük roma gyermekek is. A csomagok fennmaradó részét a hét végén osztják szét, a sepsiszentgyörgyi katolikus, református, evangélikus és unitárius templomokban kapnak ajándékot a gyermekek az elszármazott háromszékiek és támogatóik jóvoltából. (dvk)