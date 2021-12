Ezt kell tenned, ha Salgótarjánból rendelnél kormánymű-felújítást /X/

A vidéki embereknek bizony gyakran kell szembesülniük azzal a ténnyel, hogy ha valamilyen komolyabb szervizre vagy szolgáltatásra van igényük, akkor be kell utazniuk a legközelebbi városba. Komplexebb esetekben az is lehet, hogy a kisváros lakójának kell a fővárosba zarándokolnia, mire megoldást talál a problémájára.

Kormánymű-felújítás igénye esetén szerencsére más a helyzet. Ma már egy salgótarjáni lakosnak nem kell azonnal Budapestig mennie azért, hogy találjon egy szakembert, aki elvállalja ezt a feladatot. Mutatjuk a megoldást, ami helyben is elérhető!

Online is rendelhetsz kormánymű-felújítást

Itt a tél, ám ahogyan azt az utóbbi években megszokhattuk, nem a romantikus filmekben látott módon alakulnak a dolgok hazánkban. A hónak se híre, se hamva, ellenben az eső egyre gyakrabban esik. Ki szeretne ilyen időben kimozdulni, ha nem muszáj?

Márpedig kormánymű-felújítás igényléséhez egyáltalán nem kell elhagynod a lakásodat. A Szervokormány javításnál online rendelhetsz futárt egy egyszerű űrlap kitöltésével, így időt és pénzt is spórolhatsz. Először azt kell megadnod, hogy Budapesten belül vagy azon kívülre kéred a futárt. Ezt követően meg kell adnod a vezetékneved és a keresztneved, valamint azt, hogy milyen alkatrészt küldesz javításra: személyautó kormányművét, szervó szivattyút vagy kamion kormányművet.

A gyors ügyintézés érdekében kérik még ezenfelül az autó márkáját, típusát és évjáratát is. Opcionálisan megadható a motor típusa is. Röviden le kell írnod magát a hibajelenséget, ezenfelül pedig az e-mail-címedet és a lakcímedet kell megadnod, ahol a futár elér. Ha szeretnél, írhatsz megjegyzést is a futárnak, például ha nem egyértelmű a számozás, vagy ha például nem működik a csengő. Mindezt persze telefonon is elmondhatod, sőt, akár visszahívást is kérhetsz ugyancsak ezen a fenti weboldalon.

Hogyan zajlik a szervószivattyú felújítása?

Salgótarjánban épp olyan magas színvonalú szolgáltatásra számíthatsz kormánymű felújítás kapcsán, mintha Budapestről rendelnéd meg azt. Először telefonon előre egyeztetik a megrendelővel az árat, így nem érheti meglepetés az ügyfelet. Ezt követően futárt küldenek, aki ingyen beszállítja a meghibásodott kormányművet.

A kormánymű felújításának elvégézését követően ugyancsak ingyenesen visszaszállítják azt. Teljesen mindegy, hogy a főváros szívében vagy az ország peremterületén laksz, akkor sem számítanak fel ezért külön költséget. Ez alól csak egyetlen kivétel van, ha se felújításra, se más módon értékesítésre nem kerül sor. Ilyenkor sajnos ki kell fizetni a szállítás költségét.

Amennyiben a javíthatatlannak ítélt alkatrészt szeretnéd visszakapni, akkor cselekedj időben, mivel erre mindössze harminc nap áll rendelkezésedre. (X)