Milyen típusú fejhallgatót válasszunk? /X/

Fejhallgató vagy fülhallgató? Melyik legyen?

A tökéletes zenei hangzást még mindig a fejhallgató esetében lehet elérni, hisz a teljes fület elfedő darabok tudják biztosítani azt, hogy a fejhallgatónk megfelelően ki tudja szűrni a külső zajokat, ezért maximális élményt nyújtson. Amennyiben mindenképp törekszünk erre a minőségi hangzásra, akkor fülhallgató helyett fejhallgatót vásároljunk.

Milyen tevékenységhez szeretnénk fejhallgatót?

Nem mindegy, hogy sporthoz, utazáshoz, számítógéphez vagy séta közbeni zenehallgatáshoz választunk fejhallgatót. Mindegyik más környezeti hatásokkal bír, ami kihat a fejhallgató használatának optimális hatékonyságára. Ha sportolás közben szeretnénk zenét hallgatni, akkor lehetőleg ne vásároljunk vezeték nélküli típust. Inkább egy vezetékes, minőségi hangzással bíró, megfelelően a fülhöz passzoló darabot vegyünk. Utazásnál fontos, hogy a fejhallgató extra zajszűrővel rendelkezzen, mivel a busz, a vonat és más különféle háttérzajok hangosak tudnak. Otthoni használatra a legjobb hangzás és a megfelelő zajszűrés mellett nem árt, ha a fejhallgatónk mikrofonos is egyben. A sportoláshoz használt fejhallgatók kivételével nyugodtan választhatunk vezeték nélküli modelleket minden olyan alkalomra, ahol nem tudjuk könnyen elhagyni őket, mint a sport esetében.

Színek és formák. Mit érdemes belőlük választani?

Már nagyon sokféle színű és típusú fejhallgatót kapni. A legfontosabb csoportjuk a teljes fület eltakaró és a fülre illeszkedő típusok. Előbbi ad némi retro életérzést, miközben nagyon is praktikus funkcióval bír: sokkal jobban kiszűri a zajokat, mint a fülre illeszkedő típusok. Ezért ezeket a darabokat tényleg csak azok válasszák, akiknek ez nagyon is számít. A fülre illeszkedő darabok kecsesebbek és kisebbek. Jellemzően átlagos felhasználásra javasoltak. Ha nem akarunk mindenáron extrém tökéletes hangzást, hanem csak jó minőségben szeretnénk hallgatni a kedvenc számainkat, akkor a fülre illeszkedő típus is tökéletesen használható darab lesz. (X)