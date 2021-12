A SZÉKELY NEMZETI MÚZEUM Pincegalériájában, a sepsiszentgyörgyi Lábas Házban (Szabadság tér 7.) 2021. december 17-én, pénteken 17 órától megnyílik Baab József Visszaveszem a nevemet című tárlata.

A TERMÉSZET MESÉJE kombinált művészetterápiás foglalkozásokon született alkotásokból állít ki az illyefalvi KIDA Alapítvány, a MOL Gyermekgyógyító programjának nyertese december 19-én, vasárnap Dálnokon a Gaál-kúriában. A 15 órára tervezett megnyitóra a részvételi szándékot december 15-ig kell jelezni András Imrénél a 0755 045 699-es telefonon.

Könyvbemutató

December 16-án, csütörtökön 18 órától a sepsiszentgyörgyi Tein Teaházban mutatják be Molnár Vilmos csíkszeredai író friss könyvét, a Kőrösi Csoma Sándor csodálatos cselekedetei. Rendhagyó legendárium című kötetet. A meghívott beszélgetőtársa a rendezvényen Miklóssi Szabó István író, társszervező a Bod Péter Megyei Könyvtár.

Színház

A Jógyerekek képeskönyve című előadást – műfaja junk-opera, felnőtteknek szóló tanítómese (rendező: Hegymegi Máté) – a nagyteremben ma és 22-én 18 órától játssza a Tamási Áron Színház.

Bábszínház

A Cimborák Bábszínház Ha Szent György lehetnék… című legújabb, a Blattner-díjas Vajda Zsuzsanna által rendezett előadását december 16-ig, valamint 20–22. között naponta 10 és 12 órától szervezett csoportoknak játssza. A 6 év fölötti nézőknek ajánlott 60 perces előadást mások 17-én, pénteken 18 órától tekinthetik meg. A jegyek előfoglalását, szervezett csoportok bejelentkezését a 0755 335 400-as (Csüdöm Eszter) telefonszámon várják. Az előadások helyszíne a Cimborák Bábszínház stúdióterme.

Tánc

Sepsiszentgyörgyön a Háromszék Táncstúdióban Átöltözés című előadását ma 19 órától, 27-én, hétfőn 19 órától és 28-án,

kedden 19 órától játssza a Háromszék Táncegyüttes. Jegyeket a központi jegyirodában lehet vásárolni hétfőtől csütörtökig 9–16, pénteken 9–13 óráig, valamint előadások előtt egy órával. Telefon: 0267 312 104.

Hitvilág

A szentcsaládolás szép hagyományának közös, ünnepélyes kezdése a sepsiszentgyörgyi Szent József-templomban ma 18 órától lesz az esti szentmisén. Pénteken az esti szentmise után tartja hagyományos karácsonyi koncertjét az 1989-es forradalom emlékére a Művészeti Líceum.

Mozi

A sepsiszentgyörgyi Művész Mozi műsorán ma: 16 órától Szellemirtók – Az örökség (román felirattal), 17 órától Énekelj! 2. (románul beszélő), 18.15-től A Gucci-ház (román felirattal), 19 órától Jutalomjáték (román felirattal); csütörtökön: 16.15-től Encanto (magyarul beszélő), 17 órától Venom 2. – Vérontó (román felirattal), 18.15-től West Side Story (román felirattal), 18.45-től Toxikoma (román felirattal). Pénztárnyitvatartás és telefonos helyfoglalás 10–13 és 15–21 óráig; telefon: 0787 526 102.

Mozgó délután Kézdivásárhelyen

A járványügyi előírások betartásával a Zöld Nap Egyesület, partnerségben az önkormányzat sportirodájával, december 16-án, csütörtökön 16–18 óráig az év utolsó Mozgó délutánját szervezi a céhes városi sportcsarnok előterében. A rendezvény célja felhívni a figyelmet az egészséges életmódra és az egészségmegőrzésre, amelyet a mozgás népszerűsítésén túl számos kísérőprogrammal igyekeznek elősegíteni. Az érdeklődőknek lehetőségük lesz asztaliteniszezni, szaladni, ugrókötelezni, táncolni a kézdivásárhelyi Tanulók Klubja Mazsorettcsoportjával és sakkozni a Pro Pectus Egyesülettel. A Zöld Nap Egyesületnek köszönhetően gyerekfoglalkozás is lesz.

Karácsonyi fakanál

A karácsonyi fakanál idén is online körbejár. Ajánlja fel egy vacsora árát rászoruló gyermekeknek. A Diakónia több mint 600 gyereknek segít Kovászna megyében, 21 településen, napi szinten egy meleg ebéddel és oktatással. Karácsonyi tombolára hívnak, amelyben értékesebbnél értékesebb nyereményeket sorsolnak ki támogatóik jóvoltából. Fődíjak: egy kétéjszakás szállás a Zabola Estate Vörös szobájának luxusában és egy Százgyertyás privát, ötfogásos gourmet vacsora a zabolai Mikes-birtok Luxus istállójában, ételkosár, 100 kilós disznó, dekorelemek, festmények, könyvcsomag és sok más meglepetés vár. Egy tombola ára 50 lej.

Hogyan vehet részt a játékban? Utaljon át december 20-ig

a gyermekek számlájára 50 lejt (többet is utalhat, így több tombolát kap): RO21BTRLRONCRT0045649807 – Fun­dația Creștină Diakonia, RO79BTRLEURCRT0045649803 SWIFT: BTRLRO22. A megjegyzésbe írja be, hogy FAKANÁL. Sorsolás: december 20., 18 óra.

Lehet Fakanál Nagykövet is. Ha adományozott, készítsen egy fotót vagy videót egy fakanállal, vacsorával vagy desszerttel, és írja oda, hogy Nálam a karácsonyi fakanál a gyermekekért körbejárt!, töltse fel az oldalára és jelölje meg a Diakónia gyermek- és családsegítő szolgálat Facebook-oldalt.

Megnyílt a műjégpálya Sepsiszentgyörgyön

Megnyílt a fedett műjégpálya Sepsiszentgyörgyön. Közkorcsolyázásra péntekenként 19–21, szombaton és vasárnap 11–13, illetve 19–21 óráig van lehetőség a Sepsi Aréna melletti fedett jégpályán. A jegy ára helybeliek számára kedvezményes: felnőttek 9, 18 éven aluliak és 60 éven felüliek 6 lejt fizetnek egy belépésért, a más településekről érkezők számára 18 és 12 lej. Januártól a sepsiszentgyörgyi lakosok is csak Sepsi kártyával érvényesíthetik a kedvezményüket, ezt az Arénánál is ki lehet váltani. Csoportjegyet is lehet venni, legkevesebb 15 személyre, ez esetben a jegy fejenként 5 lejbe kerül, aki pedig az egész pályát ki akarja bérelni, annak óránként 270 lejt kell fizetnie. Korcsolyát 15 lejért lehet bérelni, az élezésért is ugyanennyit kérnek. Belépéskor a 12 éven felülieknek védettségi igazolást kell felmutatniuk, továbbá mindenki számára kötelező a maszk viselése, illetve a kétméteres távolság betartása.

Ügyelet

Sepsiszentgyörgyön ma 20–6 óráig a Császár Bálint utcai Farma-Line I. (telefon: 0367 412 103, éjszaka csak a sürgősségi recepteket adják ki); Kézdivásárhelyen ma a Molnár Józsiás utcai Szent Anna (0267 360 015) gyógyszertár teljesít szolgálatot.

Röviden

ÁRAMSZÜNET. Torján ma 9–15 óráig szünetel az áramszolgáltatás.

ÁLLAMPOLGÁRSÁGI ÜGYINTÉZÉS. Az RMDSZ Háromszéki Területi Szervezetének munkatársai ma 16–18 óráig Nagyajtán a polgármesteri hivatal gyűléstermében fogadják az érdeklődőket szigorú egészségügyi-biztonsági szabályok betartása mellett.

JOGI TANÁCSADÁS. Balogh Klára jogtanácsos online formában végzi szerkesztőségünkben az ingyenes jogi tanácsadást. A jogorvoslásra váró ügyek leírását és a kérdést a hpress@3szek.ro e-mail-

címre várjuk, a levél tárgyához kérjük beírni azt, hogy Jogi tanácsadás. Kérdéseiket postacímünkre is eljuttathatják: 520003 Sepsiszentgyörgy, Mihai Viteazul tér 2. szám.

INGYENES JOGSEGÉLYSZOLGÁLATRA számíthatnak mindazok, akiket magyarságuk vagy vélhetően magyarságuk miatt jogsérelem ért. Telefon: 0741 568 527.