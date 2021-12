Kórházról jelen időben

Előző írásunk

A múlt és a történelem mellett talán az optimizmus és a jövő volt a két leggyakrabban elhangzó szó a Múltból jövendőt – Történelem hazulról című könyv bemutatóján kedd este a sepsiszentgyörgyi Bod Péter Megyei Könyvtár Gábor Áron Termében. Már ez is jelzi, nem valamiféle múltba révedő, kesergő kiadvány a Székelyföldi Magyar Újságírók kiadásában megjelent kötet, de optimizmusra adhat okot az is, hogy a járványhelyzet és az érvényben levő korlátozások ellenére is szép számú érdeklődő gyűlt össze az eseményre, mintegy megerősítve: igény van nemcsak az írott betűre, de a kulturális rendezvényekre, könyvbemutatókra is.