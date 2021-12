Az A13-as autópálya a 2021–2027-es szállítási operatív program (POT) része – írja az Adevărul az útügyi társaság képviselőire hivatkozva (hivatalosan még nem közölték a hírt). A CNAIR emberei szerint az útvonalat 1,7 kilométerrel megrövidítik, így az előkészítő és az építési munkálatok ára is kisebb lesz, mert ezen a nyomvonalon kevesebb alagutat, hidat és felüljárót kell építeni, kevesebb helyen kereszteződik a villanyvezetékekkel, kisebb hatást gyakorol majd a Natura 2000-es területekre, és az érintett önkormányzatok is jobban támogatják, mint más változatokat. A következő két évben (2023 végéig) kell elkészíteni a megvalósíthatósági tanulmányt, ezen kívül geotechnikai, topográfiai, régészeti feltárásokat kell végeztetni, és be kell szerezni a szükséges engedélyeket, köztük a környezetvédelmieket is.

A rövid beszámolóból nem derül ki, hogy pontosan hol halad majd el az autópálya, a mellékelt fénykép pedig annyira homályos, hogy inkább csak találgatni lehet, a tavaly decemberben közzétett négy lehetséges nyomvonal közül az tűnik a legrövidebbnek, ami Botfalu és Szászhermány, Vámoshíd és Farkasvágó, illetve Aldoboly és Kökös között halad el, majd Uzont és Szentivánlaborfalvát nyugatról megkerülve a szépmezői ipari park közelében, a rétyi útkereszteződéstől észak felé pedig a Mezőföldön megy fel Kézdivásárhelyig és onnan tovább. Ez a változat is közel van a természetvédelmi területnek számító prázsmári erdőhöz (bár nem annyira, mint az, amelyik Prázsmár felé kanyarodott volna), a Rétyi Nyírt azonban már nem érinti. Másik előnye, hogy közelebb lesz Sepsiszentgyörgyhöz, és csatlakoztatni lehet a város terelőútjához, Antal Árpád polgármester ugyanis már többször leszögezte, hogy csak ebben az esetben támogatják az építkezést, mert a megyeszékhely számára minél gyorsabb összeköttetést szeretne a vidombáki repülőtérrel.

Az A13-as autópálya a (távlati) tervek szerint Brassó mellett fog csatlakozni az A3-as autópályához, amelyet leginkább észak-erdélyi pályaként emlegetünk, teljes hosszában azonban a Nagyvárad közelében levő borsi határátkelőt kötné össze Bukaresttel – ha megépülne. Eddig a Marosvásárhely–Kolozsvár szakasz készült el, az sem teljesen (hiányzik 13 kilométer belőle, éppúgy, mint a dél-erdélyi pálya Déva–Lugos szakaszából), illetve a Bukarest–Ploiești szakasz. Az összesen 438 kilométeres A3-as autópálya építése 2004-ben rajtolt, de még felét sem adták használatba. A beruházás többször is leállt, és most is rettentő lassan halad: Kolozsvártól Nagyváradig elszórtan folynak még munkálatok, a Fogaras–Marosvásárhely szakasz viszont már néhány éve, hogy teljesen eltűnt a kormányoknak még a terveiből is.

A Brassó–Fogaras szakaszt tízévi szünet után vették újra elő, megtervezésére idén nyáron kötöttek szerződést; néhány nap különbséggel írtak alá egy hasonló megállapodást a Fogarast Nagyszebennel összekötő szakasz megtervezésére is. Ugyancsak tervezési szakaszban van a Brassó–Comarnic autópálya is, amely az ország lezsúfoltabb, folyton beduguló útjának közlekedési gondjain kellene enyhítsen; nyomvonalát 15 éve jelölték ki, utoljára idén módosították. Ezt a tervet, amellyel már a Prahova-völgyi önkormányzatok is egyetértenek, 2024-ig kell befejezni, utána kezdődhet csak az építkezés.