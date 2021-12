Az első egymás elleni mérkőzésre készült még szerdán a Triumf Botoșani és a Kézdivásárhelyi SE csapata a női kosárlabda Nemzeti Liga 11. fordulójának csütörtöki játéknapján, ám az anyagi gondokkal küszködő moldvai gárda kérésére elmaradt a találkozó. Emellett a Román Kosárlabda-szövetség a Botoșani további két meccsének elhalasztását is jóváhagyta: a Trimuf az elmúlt hét végén már Bukarestbe sem utazott el, ahol a Rapid vendégeként kellett volna játszania a pontvadászat 10. körében, így ezt a találkozót is elnapolták, s a 12. fordulóbeli, a Kolozsvári U-val szembeni hazai párharcot is egy későbbi időpontban rendezik meg.

Ilyen körülmények között a KSE az Aradi FCC-vel együtt szabadnapos a héten, s az is előfordulhat, hogy a felső-háromszéki gárdánál már most kezdetét veszi a téli szünet. Csapatunktól származó információk szerint a kék-fehérek vezetősége kérte a Szatmárnémeti VSK-vel szembeni jövő heti találkozó halasztását, egyrészt azért, mert a céhes városiak több kosarasa is sérüléssel bajlódik, másrészt azért, mert az együttes két fontos ifjúsági játékosát – Tuchiluş Krisztát és Kozman Krisztát – behívták a válogatottba (U18), és hiányos kerettel a Ljubomir Kolarevic–Farkas Alpár edzői páros irányította gárda nem tudja vállalni a játékot.

Pályára lép viszont a Sepsi-SIC, amely ma 19 órától a Sepsi Arénában presztízsmeccset vív egykori legnagyobb riválisával, a Târgoviștével. A 11. forduló további programja: * ma Agronómia Bukarest–Brassói Olimpia (18 óra) * szombaton Szatmárnémeti VSK–Bukaresti Rapid (13 óra), Konstancai Phoenix–Alexandria (16 óra) * vasárnap Kolozsvári U–Marosvásárhelyi Sirius (14 óra). (t)