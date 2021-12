Következő írásunk

Az Ojtozi-patak völgye Erdély egyik legfontosabb kapuja ma is. Szurdokszerű keskeny völgyszorosa a Keleti-Kárpátok jellegzetes homokkő övezetében alakult ki. Tört be itt mihozzánk hajdanában tatár és török, áthaladtak rajta nagynevű hadvezérek: Batu kán, Mátyás király, Mihály vajda, Bem József. Véres harcok színhelye volt a völgy az osztrák–török háborúban, az 1848–49-es szabadságharc idején, de a két világháborúban is. Jókai Mór felülmúlhatatlan fantáziával írja le a szorost a Damokosok (1883) c. regényében. Akárcsak Háromszék más átkelőhelyein, itt is évtizedekig rettegésben tartották az utasokat az ojtozi rablók. Munduka, Ityim és Drimba nevei szájról szájra maradtak fenn Ojtozban. Régi mesék ezek, azóta sokat változott a világ, újabb-féle bajok leselkednek itt gyalogosra és az autósra egyaránt.