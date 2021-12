Gazdag az idei karácsonyfavásár

A legtöbb kereskedő idén is importból származó fenyőfát forgalmaz, helybéli karácsonyfát a központi piacon kínáltak, a kis fenyőket friss, üde zöld hajtások díszítik. Gelencén termesztik, nem permetezik őket – meséli az elárusító hölgy, miközben közösen pásztázzuk a kínálatot. Egy tömbházlakás tágasabb szobájában elférő dús fáért száz lejt kért, egyébként 50 lejnél kezdődnek az árak.

A szomszédos kereskedők is hasonló árfekvésben, 50–200 lej között ajánlották a talpba állított karácsonyfákat, egy kisebb, vékonyabb fenyőt negyven lejért adtak el, s alkuképesnek bizonyult az egyik fiatalember, aki már 70 lejért kész volt becsomagolni egy csinos, másfél méternél valamivel magasabb fenyőt.

Sokan járnak vissza a Dózsa György utcába is, ahol évek óta forgalmazzák a karácsonyfát, idén is napok óta nyitva áll a 36-os ház portája, ahol a vásárlók kérésére befaragják a fákat a tartóba és be is csomagolják. Tegnap a bennünket fogadó hölgy elmondta, azt tapasztalják, egyre többen forgalmaznak karácsonyfát városszerte. Úgy vélekedett, nekik idén sikerül jobb árban kínálni a fenyőket, 50 és 150 lej között, mert szállítással is foglalkoznak, így a fák behozatalára ezúttal nem kellett autót fogadni s erre külön költeni.

A Szemerja negyedben a Gólya utcában, a Fidelitas Szállóval szemben is fenyők sorakoznak. A félkész ház udvarán és a kapuba kitéve kicsitől a hatalmasig minden méretben kapható az ünnep díszét képező örökzöld. Az árak itt 60–250 lej között alakulnak, s mint megtudtuk, aki itt vásárol karácsonyfát, annak a város területén díjmentesen házhoz is szállítják.

Karácsonyfavásár nyílt idén is a kereskedelmi bank mögötti magánparkolóban, s az Oltmező utcában is négy helyszínen kínálják a fenyőt. A Depo barkácsáruház több napja hirdeti, kínálja a Nordmann-fenyőket, itt 85 lejnél kezdődnek az árak. A Dedeman barkácsáruház előtt is hosszú sorokban várnak új gazdára a fenyők, a földlabdás, később kiültethető példányok ára száz lejtől indul, míg a vágott fák ára 43 lejnél kezdődik, a legdrágább, méretes példányokért 240 lejt kell kifizetni. A közelben, a Kaufland nagyáruház parkolójában is gazdag a kínálat, szép, dús, formás karácsonyfák sorakoznak az állványok mellett, az árak jobbára a tavalyiak, mérettől függően 50–250 lej között változnak.