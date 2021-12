Soha nem tudtam megérteni, és nem is tartottam és tartom olyan jó fejeknek ezeket a halált okozó kórokozókat, amelyek minden korban gyilkoltak. Mert ha beleülnek valakibe, és azt elpusztítják, akkor kollektív öngyilkosságot követnek el, és a megtámadott személlyel együtt mennek a föld alá. Orvos ismerőseimtől érdeklődtem ez ügyben, de nem adtak magyarázatot arra, hogy ha olyan eleven eszűek ezek a vírusok, akkor miért nem alkalmazzák az „élni és élni hagyni” elvet. Tehát ha igazán okosak lennének, akkor jól megvolnának – mintegy szimbiózisban – azzal, akin élősködnek, és semmiképpen nem gyilkolnák meg, hisz így saját pusztulásukat is okozzák.

Most, hogy megjelent az omikron változat, némi remény mintha mutatkozna a koronavírus ilyesfajta okosodására és szelídülésére, amelyik mintha nem a megtámadott személy kinyírására törekedne, hanem arra, hogy minél gyorsabban, minél több személyt megfertőzzön. A Dél-Afrikában megjelent koronavírus-változatról azt rebesgetik, hogy nincsenek olyan súlyos tünetei, mint az eredeti ősvírusnak. Dél-afrikai orvosok az omikronnal megfertőzöttek esetében heves éjszakai izzadásról számoltak be. A betegek átaludták az éjszakát, nem volt lázuk, reggel mégis úgy ébredtek, hogy a pizsamájuk és ágyneműjük is teljesen át volt ázva. Arra gondolok, hogy ott biztosan meleg van, azért izzadnak, viszont nálunk ilyen gondok nem lesznek, hisz úgyis mindenki spórol a fűtéssel. Aztán olvastam azt is, hogy „sok betegnél jelentkezett még száraz köhögés, láz és izomfájdalom, de az oltottak sokkal könnyebben átvészelték a fertőzést”. A magyarországi vírusszakértő, dr. Rusvai Miklós virológus az RTL Klub tévéadónak azt nyilatkozta, hogy már náluk is megjelent az új mutáció, és az ötödik járványhullám akár már idén elindulhat. A szakértő szerint egyáltalán nem biztos, hogy olyan rossz, mert az új mutáns enyhébb megbetegedéseket okoz és kevesebb lesz az áldozat. Gyorsan elterjedhet és immunizálja a lakosság eddig védettséget nem szerzett 2–2,5 milliós körét is. Már örömtáncot lejtettem, mikor optimizmusunkat letörte az Egészségügyi Világszervezet (WHO) főigazgatója, aki azt állítja: veszélyes alábecsülni az omikron vírust, mert rettentő gyorsan terjed és az emberek tévesen gondolják, hogy csak közepes súlyosságú tüneteket okoz – vagyis túlterhelheti az egészségügyi rendszert, s annak (újbóli? ezúttal teljes?) összeomlásához vezethet.

De mi reménykedjünk abban, hogy nálunk ilyesmi nem következik be, hisz kórházaink egynémelyikében sokoldalúan képzett személyek vannak. Egészségügyi miniszterünk, Alexandru Rafila ugyan azt mondta, hogy az országban működő kórházak igazgatótanácsában számos olyan szakember (több száz) van, akinek semmi köze az egészségügyhöz. Példaként említett egy zongoristát és egy autóalkatrész-kereskedőt. (Mint állítja, mindez valószínű a depolitizálási stratégia része). A miniszter tévedhet, mert nem vette figyelembe, hogy a zene bizony sok esetben gyógyító hatású lehet, és akár jól is esne, ha a betegnek az igazgatótanács tagja zongorázná el a kedvenc zongoradarabját. És még egy autóalkatrész-kereskedő is jól jön, mert a nagy megterhelés miatt a mentőautók bizony lerobbanhatnak, és akkor nem kell sokat járni a meghibásodott mentőalkatrész miatt, mert ott van megmentőnek az alkatrész-kereskedő.

Az Európai Bizottság egyébként cseppet sem hízelgő orvosi bizonyítványt állított ki a romániai egészségügy helyzetéről. A COVID-19 okozta elhalálozások aránya az idén augusztus végéig 12 százalékkal magasabb az EU-s átlagnál. Az átoltottság a lakosság nagy részének ódzkodása miatt alacsony. (Oltatlanságban a Székelyföld és Észak-Moldva vezet.)

A Covidot nálunk, úgy néz ki, közlekedési balesetekkel lehet legkönnyebben megelőzni: ha jobb létre szenderül valaki, akkor nem kapja el a vírust. Pénzért vett jogosítványok és megvásárolt műszaki vizsgáztatás a divat. Ezért egy brassói főügyész, Claudiu Sandu azt ajánlja mindenkinek, hogy inkább közlekedjenek gyalogosan.

De hogy a koronavírus-fertőzést megelőzzük, legjobb lesz, ha a házból sem megyünk ki.