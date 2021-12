A Sanitas háromszéki elnöke úgy véli: méltánytalan, hogy olyan alkalmazotti kategóriák, melyek munkája éppúgy fontos, mint az egészségügyi személyzeté, nem részesülnek a törvény szabta béremelésben. Az ápoló, a bérelszámoló, a kapus, a liftkezelő, a beteghordozó, a konyhai alkalmazott munkája nélkül aligha működhetne egy kórház, de az idősotthonok, gyermekvédelmi egységek szociális munkásai is a kórházi egészségügyi személyzethez hasonló felelősséget vállalnak, ezért őket is megilleti ugyanannak a bérszámolási törvénynek az előírása, a baj, hogy ezt nem tartják be – mondta Vasile Neagovici. Felsőfokú végzettségű közgazdász, pénzügyi szakember nélkül aligha lehetne követni a költségvetési mozgásokat, pénzügyi lehetőségeket egy kórházban, ők mégis kiesnek abból a körből, akik esetében alkalmazzák a törvényt. A 2019-es és 2020-as fizetésemelésben részesültek a nem egészségügyi személyzetnek számító kategóriák is, de 2021-ben már nem kapták meg a jogszabály szerinti emelést, és az egészségügyi minisztérium jövő évi bértábláján sem szerepelnek – részletezte Neagovici.

A Sanitas szakszervezet országos föderációja szerint az egészségügyben legalább 85 ezer állami alkalmazottat ér hátrányos megkülönböztetés a bérezés terén, és még fele annyi igazolt szociális gondozó dolgozik az állami idősotthonokban, a gyermekvédelmi központokban, a fogyatékkal élőket segítő egységekben, akiket szintén megilletne a törvény szerinti béremelés – részletezte Vasile Neagovici. A Sanitas az új kormány egészségügyi és munkaügyi miniszterével folytat tárgyalást, s a gyakorlati eredmények függvényében döntenek a következő lépésekről – szögezte le a Sanitas háromszéki vezetője.

A bérezési igazságtalanságokat a sepsiszentgyörgyi Dr. Fogolyán Kristóf Megyei Sürgősségi Kórház menedzsere is elismeri, ezeket elsősorban a járványügyi helyzet összefüggésében ismertette a szerdai online sajtótájékoztatón. András-Nagy Róbert szerint nem helyénvaló és nem is etikus, hogy az a karbantartó, villanyszerelő, aki a COVID-részlegen is dolgozik, nem kap ugyanúgy pótlékot, mint az egészségügyi személyzet, de az is igazságtalan, hogy az intenzív osztályos orvos és azok a belgyógyász, sebész, neurológus orvosok, akik koronavírus-fertőzött betegekért is felelnek az ügyelet alatt, nem részesülnek a munkájuknak megfelelő pótlékokban. Mindez érthetően elégedetlenséget szül, de a törvényes előírások szerint nincs mód az igazságtalanságok kijavítására – mondotta.