Egyszerűbb az építkezés

A törvénymódosítás következtében nagy előnyhöz jutottak főként azok a farmerek, akik pályázati pénzeken kívánnak létrehozni mezőgazdasági célú épületeket külterületeken. Az építési engedély megszerzése továbbra is kötelező, de az építkezés helyszínét nem kell belterületté nyilvánítani, ami egy hosszas és bürokratikus eljárást feltételezett eddig.

A törvénymódosítással kapcsolatosan kikértük Könczei Csaba képviselő, a mezőgazdasági bizottság tagjának véleményét is. A képviselő elmondta: „A mezőgazdasági bizottságban egyetértés volt a kezdeményezés tekintetében. Mindenki magáévá tette. Így a mezőgazdasági bizottság közös kezdeményezésének tekinthető.” Az RMDSZ-frakció részéről ő sürgette az eljárást a jogi bizottság vezetőségénél, hogy a kérdés minél hamarabb napirendre kerülhessen. A plénumban is az kérték, hogy a lehető leggyorsabban tárgyalásra kerüljön a tervezet, s még ebben az évben el lehessen fogadni. November végén szavaztak, az államelnök a törvényt az elmúlt héten hirdette ki – mondta Könczei.

A mezőgazdasági beruházásokat nagyon megkönnyítheti a módosítás, az építési engedélyek könnyebben megszerezhetőek. Az Övezeti Településrendezési Terv elkészítése nagyon költséges, így a módosítással időt és pénzt spórolnak a gazdák. A pályázatok estében is könnyítést jelent, hiszen korábban a pályázók a PUZ körüli bonyodalmak miatt sok esetben nem tudták teljesíteni időben a követelményeket – mondta Könczei Csaba.