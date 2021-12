Előnyben a kisgazdaságok

Mint kifejtette, nagyon sok vitát váltott ki a kérdés, hazai és uniós szinten is. Mindenek ellenére neki az a véleménye, hogy a kis- és a nagy gazdaságoknak is megvan a maguk szerepük az agráriumban. A nagy farmok ott vannak jelen, ahol a körülmények megengedik a nagy területeken megvalósítható intenzív gazdálkodást, ám Erdélyben – ahonnan a képviselő is származik – mások a domborzati viszonyok, mások a lehetőségek – nyilatkozta a Hotnewsnak Daniel Boda. Ezért javasolta ő is, hogy a direkt támogatások tíz

százalékát a kis- és közepes gazdák kapják meg.

Könczei Csaba parlamenti képviselő, a mezőgazdasági bizottság tagja szerint teljes mértékben rendben van, ha odafigyelnek a kis- és közepes gazdaságokra. Főként érvényes ez a mi körzetünkre, ahol a kisgazdasági berendezkedés dominál. Azzal is egyetért, hogy a nagy gazdaságok támogatását plafonálják.

A képviselő azt is elmondta, megyénkben nincs több ezer hektáros gazdaság, így az előírás nálunk nem fogja számottevően érinteni a mezőgazdaságot. Viszont a kisebb farmok támogatottsága nőni fog, ez előnybe hozza a számszerűleg többségben lévő kis- és közepes méretű gazdálkodókat. Ebbe a körbe tartoznak az újonnan elismert családi gazdaságok is.