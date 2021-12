A sikeres pályázók 40 és 70 ezer euró közötti támogatást kapnak a gazdaságuk nagysága és a vállalásuk függvényében. Ugyanis, ha a pályázó az üzleti tervében vállalta az ökogazdálkodásra való átállást vagy a termékfeldolgozást, a 40 vagy 50 ezer eurós alaptámogatáson felül 20 ezer eurós plusztámogatást kap. A kiközlés után a sikeres pályázóknak egy hónapjuk van arra, hogy a megyei vidékfejlesztési hivatalhoz letegyék a szerződés megkötéséhez szükséges dokumentumokat. Többségük már jelentkezett is a hivatalnál, a szerződést a gyulafehérvári régiós központban készítik elő, majd online elektronikus aláírással kell ellátni.

Megyénkben a pályázati pénz elfogy­táig összesen 80 fiatal tett le pályázatot a támogatásra, 43 pályázat érkezett be a második hónapban, amikor a letevéshez szükséges minimális pontszám 50 volt. Ezek elbírálása és a terepen való ellenőrzése most van folyamatban, az idő sürgeti a szakemberek munkáját, hiszen az ügynökség vezetősége elég szoros határidőket szabott meg. A hegyvidéki pályázatok ellenőrzését jövő év február 14-ig kell elvégezni, a nem hegyvidéki pályázatok ellenőrzését pedig március 17-ig.

Szoros az ellenőrzési és elbírálási határidő a kisgazdaságok 15 ezer eurós támogatásánál is, itt a megszabott határidő hegyvidéken ugyancsak február 14., nem hegyvidéki pályázatoknál március 17. A megyéből összesen 27 pályázatot tettek le erre a támogatásra. A vidékfejlesztési szakemberek egyelőre nem kezdték meg ezek ellenőrzését, először a fiatal gazdák pályázataival foglalkoznak.

Gazdaságok korszerűsítése

A múlt hét végén a megyei vidékfejlesztési irodánál érdeklődtünk a még megmaradt pályázható összegekről a gazdaságok korszerűsítésénél.

Amint a múlt keddi Gazdakörben is írtuk, az egyszerű gépvásárlásos összetevőnél (P4.1.1) a pályázható összeg október 30-án elfogyott, és a vidékfejlesztési ügynökség számítógépes rendszere nem engedi további pályázatok letevését. A 125 millió euróra 846 pályázatot tettek le 335 millió euró értékben.

A fiatalok gépvásárlásánál (4.1.4-es alösszetevő) is elfogyott a pályázható összeg, a 75 millió eurós kiírásra 112,7 millió euró értékben (150 százalékban) töltöttek fel pályázatokat. A 4.1.2-es összetevőnél is nagy volt az érdeklődés, a pályázható 55 millióra a hét végéig közel 75 millió euró értékben tettek le pályázatokat, de a rendszer másfélszeres értékben enged pályázatokat feltölteni, jelen esetben 82,5 millió euró a plafon.

A hegyvidéki állattenyésztők is jól mozogtak, a beruházások támogatása a hegyvidéki állattenyésztő gazdaságokban a termelésben, a termékek marketingjében és a termékek előkészítésében, azaz a 4.1.6-os összetevőnél a pályázható 60 millió euróra a hét végéig közel 70,8 millió euró értékben tettek le pályázatokat, viszont a számítógépes rendszer engedi további pályázatok feltöltését másfélszeres értékben, egészen 90 millió euróig. A többi alösszetevőnél még bőven van pályázható pénz. A hivatalnál azt is elmondták: még mindig van érdeklődő a megyéből is, s még készülnek pályázatok letevésére. Ezeknél a pályázatok letevésének utolsó határideje jövő év január 25-e.

A múlt hét végéig a megyéből gazdaságok korszerűsítésére összesen 59 nagy értékű pályázatot tettek le 54,9 millió euró értékben. Így az országos összesítésben Kovászna megye a megtisztelő első helyen áll a letett pályázatok értékét tekintve. Az 59 pályázatból 46 építkezés nélküli – 41,7 millió euró értékben –, így a pályázatokat a megyebeli szakemberek fogják ellenőrizni és elbírálni. 13 pályázat – 13,2 millió euró értékben – építkezést is magában foglal, így ezeket a Közép-régió gyulafehérvári központjának szakemberei ellenőrzik.

A hivatalnál az is megtudtuk, hogy még mindig bőven van pályázható pénz a 16.4-es intézkedésnél (a piaci ellátásban szereplők partnerségi kapcsolatainak és a helyi piacok fejlesztésének támogatása), a pályázható 40 millió euróból a hét végéig mindössze 7,14 millió euróra tettek le pályázatokat. Az intézkedés nem önrészes, az elnyerhető támogatás felső határa 250 ezer euró. A pályázatokat december 31-ig lehet letenni. A vidékfejlesztési hivatal szakembereitől kapott információ szerint a megyéből egyelőre nem tettek le pályázatot, de tudomásuk szerint több pályázat is készül.