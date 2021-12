Oltani vagy nem oltani?

Több részletben nettó 100 ezer forintot kaptak, akik mindhárom oltással rendelkeznek. Ennek is köszönhető, hogy a mintegy száz főt foglalkoztató cégnél csak néhány covid-os betegük volt.

Megoszlanak a vélemények az oltás tekintetében – nálunk főként –, és nem nagyon látni felméréseket, melyek a koronavírusos megbetegedések okozta gazdasági kiesés – csak a mezőgazdaságira gondolunk most – eredményeit számolják.

Gazdasági kiesésként a munkaerő hiányát is sorba vehetjük. Mi történik egy állattartó farmon, ha egy vagy két alkalmazott (vagy feketemunkás) megbetegedik? Az agráriumban dolgozók tudják: nem lesz, ki enni, inni adjon a jószágnak, a fejés is elmarad. Hiába, bármekkora a gépesítés, emberre szükség van. Ezért jó a magyarországi példa.

Ráadásul mondják a hírben: a törvény nem tiltja, hogy jutalmazzák azokat, akik beoltatták magukat. Természetesen nem csupán ezért kérték a dolgozók az oltást. Szeretnék elérni, hogy náluk senki ne legyen kitéve ennek a rettenetes betegségnek – hangsúlyozta a farm vezérigazgatója.

Hogy van-e nálunk példa olyan cégre, mely jutalmazná az oltás felvételét, nem tudom. Egyetlen dolgot tudni, hogy aki bemegy az oltóközpontba – és be is oltatja magát –, az állami támogatásra számíthat értékjegyek formájában. Ez is egyfajta ösztönzés lehet.