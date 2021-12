Annak ellenére, hogy az RMDSZ kormányon volt és van jelenleg is, a nemzeti ügyek szempontjából nem történt előrelépés a mostanság záruló évben, mely kétségkívül nehéz volt elsősorban a koronavírus-járvány, de a politikai válság miatt is, amely meglátása szerint nem ért véget – jelentette ki évértékelőjén Kulcsár-Terza József. Az RMDSZ színeiben parlamenti mandátumot nyert képviselő, a Magyar Polgári Párt politikusa ugyanakkor összefogásra buzdított minden olyan ügyben, amikor magyar embereket ér atrocitás, ugyanakkor jelezte: folytatják a harcot a nemzeti ügyekben, és nem engednek a megfélemlítési kísérleteknek.

Kulcsár-Terza szerint fontos, hogy az RMDSZ a kormány tagja legyen, mivel az önkormányzatoknak, a magyar közösség választottainak támogatást, segítséget tudnak ezáltal nyújtani, de nem szabadna megfeledkezni a nemzeti ügyekről sem. A maga részéről nem tett le erről, és nem is áll szándékában. Ennek szellemében járt el 2021-ben is.

Példaként felhozta, hogy az elmúlt év során Magyarország töltötte be az Európai Tanács soros elnökségét, és négy, a kisebbségvédelem témáját boncolgató konferenciát szerveztek, az egyiken előadóként is részt vett. A hallgatóságot arról tájékoztatta, milyen is az erdélyi magyar, a székelyföldi magyar közösség helyzete, és a törekvésekről is beszámolhatott. Nagyon fontosnak tartja, hogy a Székelyföld területi autonómiája irányába tett lépésekről – például az autonómia-statútum beterjesztése a román törvényhozás elé –, illetve magáról az igényről minél szélesebb körben értesüljenek nemzetközi szinten is. Előadóként arra próbált rámutatni, hogy az állítás, mely szerint Románia példaértékűen bánik a nemzeti kisebbségekkel, nem helytálló, távolról sincs minden rendben ezen a téren, konkrét példákat sorolva fel (szimbólumhasználat akadályozása, az autonómia elutasítása, a Beke-Szőcs-ügy stb.).

A képviselő kivételes szerencsének látja, hogy Beke István és Szőcs Zoltán élve jöhetett ki a börtönből, visszatérhettek családjaikhoz, mivel ebben az országban bármi bármikor előfordulhat. Úgy véli, nagyon fontos volt, hogy többen rajta tartották szemüket a két fiatalember sorsának alakulásán. Esetük jól bizonyítja, elengedhetetlen, hogy az elkövetkezőkben, ha magyar embert atrocitás ér, a teljes közösség kiálljon érte, ez a Beke-Szőcs-ügyben nem történt meg teljességében.

Kulcsár-Terza József ugyanakkor arról is beszámolt, hogy a két fiatalember ügye a fegyházból történő távozásuk után sem ért véget, ugyanis a vele közösen tartott sajtótájékoztatót követően beidézték őket a hatóságok, majd őt is megkeresték. A csendőrségtől megrovást kapott, mert a sajtótájékoztatóra nem volt engedélye. Kulcsár-Terza József szerint Európában példátlan, hogy sajtótájékoztató miatt felelősségre vonjanak egy politikust, ezért a bírósághoz fordult, az első tárgyalást február 10-ére tűzék ki a kézdivásárhelyi bíróságon.

A személyét illető támadások is eldurvultak december elsejei, a sajtónak is eljuttatott nyilatkozata miatt, melyben egyebek mellett kifejtette, hogy a magyarság számára ez gyász- és nem ünnepnap. Több mint ötszáz fenyegető üzenetet kapott nemcsak ő, de a családja is, az ügyészséghez fordul, mivel egy demokratikus országban elfogadhatatlan, hogy egy politikust az egyébként helytálló nyilatkozatai miatt halálosan megfenyegessenek.

Kulcsár-Terza József hangsúlyozta, feltett szándéka, hogy rövid időn belül, az RMDSZ-szel egyeztetve, újból benyújtsa a Székelyföld autonómia-statútumát a parlamentbe. Hogy pontosan mikor, az elkövetkező hetekben dől el.

Zárásként a jövő tavaszi magyarországi választásokon való részvételre és a

Fidesz–KNDP támogatására buzdított.