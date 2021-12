Elfajult a Covid-igazolvány elleni tüntetés

A belügyminisztérium tájékoztatása szerint a tüntetők egy csoportja reggel 7 óra 30 perckor gyűlt össze a bukaresti Alkotmány tér környékén, ahonnan a parlament Izvor park felőli bejáratához vonultak. Ezzel párhuzamosan parlamenti belépővel rendelkező személyek autókkal mintegy 30 tiltakozót vittek be az udvarra, akik aztán csatlakoztak a már bent tartózkodó mintegy 20, szintén parlamenti belépővel rendelkező személyhez.

8 óra és háromnegyed 11 között mintegy 1200 személy gyűlt össze a képviselőház kapujánál, a rendvédelmi szervek azonban megakadályozták behatolásukat a parlament udvarára. Később, 11 óra 15 perc körül a tömeg egy része több törvényhozó kíséretében átvonult a szenátus bejáratához, felfeszítették a kaput, és mintegy 200-300-an behatoltak az udvarra. A többieket sikerült a kerítésen kívül tartaniuk a rendvédelmi szerveknek – ismertette az eseményeket a szaktárca.

A közlemény szerint a parlament udvarára bejutott személyeket a lépcsőn és a bejárati ajtónál feltartóztatták, majd kivezették őket az udvarról. „A rendvédelmi szervek mindvégig nyugalomra és a törvények tiszteletben tartására szólítottak fel. Erőszakot nem alkalmaztak, és fizikai erőszakra vonatkozó panaszokról sem érkezett jelentés” - nyomatékosították a közleményben.

A belügyi tárca szerint a tiltakozáson összesen mintegy 2000 személy vett részt. A megmozdulást nem engedélyezték, „törvényhozók egy csoportja” és több civil szervezet vállalta fel. Jelenleg zajlik a törvényszegők azonosítása - tájékoztatott a minisztérium.

Korábban a hírportálok azt közölték, a parlament udvarára behatoló tüntetők megrongálták a japán és az amerikai nagykövetség személygépkocsijait, erről a belügyminisztréium tájékoztatásában nem esik szó.

Vesztegzárban a törvényhozók

Az újságírók megkérdezték az AUR társelnökét, George Simiont, hogy bent fognak-e rekedni a képviselők és szenátorok a parlament épületében. „Nem, azok, akik kiállnak a nép elé és közlik, hogy nem szavazzák meg az igazolvány bevezetését, kijöhetnek, velük nem lesz bajuk a románoknak, gondolom, meg is tapsolják őket” – fogalmazott. „Azt kérdik most tőlem a képviselők rémülten, hogy >>George, mi most hol távozhatunk?<< Hát előbb álljatok ki, jelentsétek ki, hogy nem szavazzátok meg a Covid-igazolványt, és akkor én majd megmutatom, hol távozhattok” – tette hozzá Simion.

A politikus szerint mintegy 15 ezer ember vonult utcára kedden a Covid-igazolvány bevezetése ellen tiltakozva, és közülük 2000-en AUR-tagok.

Az egyik autó megrongálása kapcsán az AUR képviselője azt mondta, az egyik törvényhozó sofőrje ült benne, aki „bemutatta középső ujját a tüntetőknek”. „Ez lázítás volt, nem kellett volna ezt tennie, az emberek így is feszültek, mert egyetlen törvényhozó sem jött ki tárgyalni velük” – mondta még Simion, aki szerint az AUR folytatja a tiltakozásokat mindaddig, amíg a miniszterelnök bejelenti, hogy a kormány nem fogja felelősségvállalással elfogadni a Covid-igazolvány bevezetéséről szóló törvényt.

A belügyminiszter lemondását kérik

Lucian Bode belügyminiszter lemondását követeli a Mentsétek meg Romániát Szövetség (USR), mert elégedetlen azzal, ahogyan a rendfenntartó szervek kezelték az AUR által szervezett tüntetést. „Az AUR tüntetése be volt jelentve, elfogadhatatlan, hogy váratlanul érintette a rendfenntartó szerveket” – olvasható az ellenzéki párt közleményében. Az USR felrója a belügyminiszternek, hogy a tüntetőknek sikerült átjutniuk a parlament kerítésén és gépkocsikat megrongálniuk, a csendőrök pedig nem akadályozták meg őket. „A tiltakozás miatt két nagykövet a parlament épületében rekedt, és a PSD-PNL-kormány miniszterei nem jöttek el a meghallgatásra, közölték, hogy online jelentkeznek be” – sorolja a közlemény.

Az USR szerint nem ez az első alkalom, hogy a Lucian Bode belügyminiszter alárendeltségében működő rendfenntartó szervek nem látják el a feladatukat. „Múlt héten a rendőrök inkább azt választották, hogy Diana Şoşoacă szenátort védik, ahelyett, hogy a riportot készítő újságírók jogait védelmezték volna” – írják.

Később Dacian Cioloş, az USR elnöke azt írta Facebook-oldalán, az országra veszélyes, felelőtlen, populista politikusnak tartja a tüntetést kezdeményező George Simiont. Úgy vélekedett, hogy az AUR társelnöke voltaképp a túlságosan gyenge állami intézmények kreálmánya. Szerinte a hatóságok kedden is kudarcot vallottak, mert hagyták elfajulni a parlamentnél szervezett tüntetést. „Az állam intézményei bebizonyították, hogy képtelenek védelmet és biztonságot nyújtani a polgároknak” – írta bejegyzésében.

Dacian Cioloş bírálta a csendőrséget és a belügyminisztériumot, amiért a rendvédelmi szervek „tétlenül asszisztáltak” a parlamentnél történt incidensekhez. Ugyanakkor azzal vádolta a kormányzó Nemzeti Liberális Pártot (PNL) és a Szociáldemokrata Pártot (PSD), hogy „a politikai hatalmuk megőrzése érdekében mindent megtesznek az USR által elkezdett reformok leállításáért”.