Novák Katalin lehet a köztársasági elnök

Áder János jelenlegi köztársasági elnök második államfői mandátuma 2022. május 10-én jár le. Az alaptörvény értelmében másodszor nem választható újra.

A miniszterelnök nemzetközi sajtótájékoztatóján sajnálatát fejezte ki, hogy a magyar alkotmányos rend csak két hivatali ciklust enged az államfőnek, majd arról beszélt: negyven országgyűlési képviselőnek kell ajánlást tennie az új államfő személyére. A Fidesz pártelnöksége a kérdést megvitatta, és javaslatát hivatalosan már meg is tette.

Novák Katalin 1977. szeptember 6-án született Szegeden. A Budapesti Közgazdaságtudományi és Államigazgatási Egyetemen szerzett közgazdász diplomát, majd a Szegedi Tudományegyetem, valamint az Université Paris X közösségi és francia jogi képzését is elvégezte. Az Egyesült Államokban, Franciaországban és Németországban is élt, dolgozott. Angolul, franciául és németül folyékonyan beszél, spanyolul társalgási szinten. A 2018-as országgyűlési választáson a Fidesz országos listájáról szerzett mandátumot. A kormányzati portálon is olvasható életrajza szerint háromgyermekes családanyaként és a magyar kormány demográfiai törekvéseinek felelőseként célja a vágyott gyermekek megszületésének elősegítése, a gyermeket nevelő családok megerősítése, a családalapítás előtt álló fiatalok támogatása, a generációk közötti együttműködés ösztönzése. Kiemelten fontosnak tartja, hogy a nőknek ne kelljen lemondaniuk a családalapításról, ha fontos számukra szakmai karrierjük. Nevéhez fűződik egyebek mellett a Kopp Mária Intézet a Népesedésért és a Családokért kutatóintézet létrehozása, a Családok éve 2018-as meghirdetése, a kétévente rendezett Budapesti Demográfiai Csúcstalálkozók megszervezése, olyan nemzetközileg is elismert lehetőségek kidolgozása, mint a Babaváró támogatás, a négygyermekes édesanyák szja-mentessége, az Otthonteremtési Program és a bölcsődei fejlesztések elindítása. Novemberben mutatták be a szerkesztésében kiadott – ötven ember, köztük író, költő, humorista, pap, sportoló, tudós, gazdasági és közéleti szereplő – családról szóló írásait tartalmazó Ami a miénk című kötetet.

Orbán Viktor bejelentését követően Novák Katalin közösségi oldalán jelezte: vállalja az államfőjelölti felkérést. A bejegyzésben Novák Katalin úgy fogalmazott: „Magyarországot képviselni, az egész magyar nemzetet szolgálni – erre az embert próbáló feladatra készülök hittel, lélekkel, szívvel”. A köztársaságielnök-jelölti felkérést tisztelettel vállalom. Maradok, aki vagyok – írta.

A közmédiának nyilatkozva kiemelte: számára a magyar családok, a magyar gyermekek a legfontosabbak, s a jövőben is értük fog dolgozni. Kitért arra is, hogy az előtte álló feladathoz támaszt nyújtó családjából és istenhitéből merít majd erőt. Novák Katalin azt mondta: ha megválasztják, akkor Magyarország első női köztársasági elnökeként Magyarországot fogja képviselni és igyekszik az egész nemzetet megjeleníteni. Kiemelte, hogy Áder János jelenlegi államfő „élen járt” a teremtett világ védelmében. Novák Katalin hangsúlyozta: számára is nagyon fontos, hogy a földet „gyermekeinknek, unokáinknak jobb állapotban adjuk vissza, mint ahogy mi azt megkaptuk”. Ehhez viszont – mint megjegyezte – „kellenek gyermekek és unokák”.

Az ellenzéki pártok tetszését nem nyerte el a javaslat. Gyurcsány Ferenc, a Demokratikus Koalíció elnöke szerint elmúlt a közös hit, hogy vannak közös dolgok. „A Fidesz megölte a remény utolsó szikráját is, hogy a haza első polgára valamennyi magyar képviselője lehet. Volt már ilyen elnökünk. De ennek vége. Párttitkárhelyettes lesz az államfő egy pártállami kísérletben. Megalázzák a hazát. Megalázzák az államfői hivatást” – fogalmazott Gyurcsány Ferenc a Facebook-oldalán. Donáth Anna, a Momentum elnöke szerint ideje visszaadni a jelölés és a választás jogát az embereknek, azaz eljött az ideje a közvetlen köztársasági elnökválasztásnak. Ujhelyi István szocialista európai parlamenti képviselő a közösségi oldalán röviden úgy fogalmazott: „A köztársasági elnök a nemzet egységét kellene megteremtse. Novák Katalin csak a Fidesz egységét tudja.” A Mi Hazánk közölte: a választások előtt néhány héttel, egy leköszönő Országgyűlés által megszavazott köztársasági elnök helyett valódi választási lehetőséget, komolyabb legitimitású, nép általi államfőválasztást szorgalmaznak. A párt saját jelöltet is megnevezett: Popély Gyula felvidéki történészt, az MTA doktorát. Jakab Péter, a Jobbik elnöke szerint ha Orbán Viktor nyer 2022-ben, akkor Áder János helyett Novák Katalin fog őrködni a nemzet megosztottsága felett.

Márki-Zay Péter, az ellenzék közös miniszterelnök-jelöltje a Facebook-oldalán azt írta: „Orbán ráérzett arra az elvárásra, hogy a társadalom örömmel látna több női vezetőt a közéletben. De Novák Katalin nem az a személy. (…) Orbán Viktor-os fülbevalót hord, a Fidesz elnökéhez végletekig lojális, az ország nagyobbik fele által nem támogatott jelölt. Olyan ember, aki szerint a nők kevesebbet érnek, mint a férfiak. Aki arról beszél, hogy ne akarjanak a nők annyit keresni, mint a férfiak – hangoztatta az ellenzék közös miniszterelnök-jelöltje.