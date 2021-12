Egy hónap alatt valamivel több mint 9500 koronavírus elleni oltást adtak be a megyében, számottevően csökkent az immunizáció iránti érdeklődés, így a megye felnőtt lakosságának átoltottsága éppen csak eléri a 33 százalékot, amivel az utolsó előtti helyen áll az országban – számolt be tegnapi sajtótájékoztatóján Ráduly István. Kovászna megye prefektusa szerint a betegséggel összefüggésbe hozható halálesetek száma viszont magas volt. Aggodalmát fejezte ki ugyanakkor, hogy az ünnepek után – ha az oltási hajlandóság nem javul, illetve a biztonsági előírásokat nem tartják be az emberek – januárban a járvány ötödik hulláma ismét súlyos állapotot idézhet elő Háromszéken is.

Ráduly István szerint a november 20. és december 20. között beadott oltások java része harmadik adag volt, közel négyezren igényelték, illetve háromezer közeli volt a második oltásért jelentkezők száma. Mindkettőtől elmaradt a magukat első alkalommal beoltatók száma: 1117-en a többdózisú oltás egyikét kérték, míg az egyszeri alkalommal beadandó Johnson & Johnson vakcinát 1479-en.

A prefektus úgy véli, aggasztó, hogy míg egy hónapja még 50–60 személyt is fogadtak naponta az oltóközpontokban, mára ez több esetben is 10 alá csökkent. Ennek is betudható, hogy Suceava megye után Háromszéken a legalacsonyabb az átoltottság. Ráduly István ugyanakkor soknak tartja, hogy egy hónap alatt negyvenen veszítették életüket a kórral összefüggésben.

Úgy látja: bár most jónak tűnik a helyzet, jelentősen lecsökkent az új esetek száma, viszont az ünnepek miatt sokan térnek haza külföldről, amit az is mutat, hogy egy hónap alatt több mint kétszeresére nőtt a karanténkötelesek száma, 947-ről 2020-ra. Mint ismert, karanténkötelesek mindazok, akik járványhelyzet szempontjából vörös besorolású országból érkeznek, valamint azok, akik nem oltatták be magukat.

Ráduly István úgy véli, ha nem leszünk elég óvatosak, illetve az oltási hajlandóság nem javul, akkor könnyen előfordulhat, hogy januárban ismét nehéz időszakkal kell majd szembenézni. Míg Európa nyugati részén már a járvány ötödik hullámával küzdenek, Románia egyelőre jól áll, de nem lehetünk biztosak abban, hogy mi nem kerülünk hasonló helyzetbe. „Örömmel üdvözöljük a hazatérőket, de felelősségteljes viszonyulást várunk el tőlük, ami a járványmegelőzési szabályok betartását, valamint az oltást illeti. A szabályokat nem játékból találta ki a kormány, hanem mindannyiunk biztonságát szolgálják” – fogalmazott a prefektus.

Újságírói kérdésre Ráduly István, valamint Cosmin Boricean alprefektus elmondta: az új vírusvariáns, az omikron kapcsán nem kaptak semmilyen jelzést még a közegészségügyi hatóságoktól, de követik az új törzzsel kapcsolatos híreket, szakértői közléseket. A maguk részéről nem tudnak állást foglalni, hogy miként befolyásolhatja a járvány alakulását Háromszéken az új variáns, ez a szakértők feladata.