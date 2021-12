Morzsa a kisnyugdíjasoknak

Előző írásunk

Egy hónap alatt valamivel több mint 9500 koronavírus elleni oltást adtak be a megyében, számottevően csökkent az immunizáció iránti érdeklődés, így a megye felnőtt lakosságának átoltottsága éppen csak eléri a 33 százalékot, amivel az utolsó előtti helyen áll az országban – számolt be tegnapi sajtótájékoztatóján Ráduly István. Kovászna megye prefektusa szerint a betegséggel összefüggésbe hozható halálesetek száma viszont magas volt. Aggodalmát fejezte ki ugyanakkor, hogy az ünnepek után – ha az oltási hajlandóság nem javul, illetve a biztonsági előírásokat nem tartják be az emberek – januárban a járvány ötödik hulláma ismét súlyos állapotot idézhet elő Háromszéken is.