Nem lesz köztéri szilveszterezés Sepsiszentgyörgyön

Tűzijátékról az idei esztendőfordulón is gondoskodik Sepsiszentgyörgy önkormányzata – a helyi hagyomány szerint kettő is lesz, az elsőre éjfélkor, a másodikra egy órakor kerül sor –, de köztéri mulatságot ezúttal sem szerveznek – jelentette be Antal Árpád polgármester.