Színház

TAMÁSI ÁRON SZÍNHÁZ. A sepsiszentgyörgyi magyar színház Andrea Gavriliu: Pam param című előadását 26-án, vasárnap 19 órától játsszák a Háromszék Táncstúdióban. A Tóték című szilveszteri előadás december 31-én 18 órakor kezdődik, hossza három óra. Jegyek kaphatóak a központi jegyirodában és online a biletmaster.ro jegyértékesítő rendszeren. Az első sorokba 50, a tizedik sortól 40 lejbe kerül egy belépő. A jegyiroda hétfőtől péntekig 9–16, pénteken 9–13 óráig, valamint előadások előtt egy órával van nyitva.

AJÁNDÉKUTALVÁNYOK. A téli ünnepek közeledtével színházi ajándékutalványokat kínál a sepsiszentgyörgyi Tamási Áron Színház. Az ajándékutalvány a bemutató előadások kivételével a színház minden produkciójára érvényes az idei évadban, tehát június végéig bármikor felhasználható előzetes helyfoglalást követően, melyet személyesen vagy telefonon is megejthetünk. Érdeklődni, előjegyeztetni a 0267 312 104-es és a 0728 083 336-os telefonszámon lehet.

Zene

KARÁCSONYI KONCERT. A kézdivásárhelyi Boldog Özséb-templomban december 26-án, vasárnap 18 órától (a 17 órai szentmise után) fellép a templom felnőtt- és gyermekkórusa, a Tanulók Klubjának fúvószenekara Gyergyai Barna karmester vezetésével, valamint Czira Emese, Gáspár István, Vajna Ákos, Biszak Beáta (zongora), Baróti Zenkő, Szász Boróka, Miklós Edina (fuvola), Csíki Dávid, Tóth Rebeka, Keresztessy Panna (gitár), Gergely Zsolt (orgona). A belépés ingyenes. Az adományokkal az orgonakoncert-sorozatot támogatják.

Kiállítás

MAGMA. Kovács-Vajda Bence és Kusztos Júlia alkotók Facing the River (A folyóval szemben) című interaktív audiovizuális installációját tekintheti meg újra a nagyközönség december 27-én, hétfőn 18 órától Sepsiszentgyörgyön a Magma Kortárs Művészeti Kiállítótérben (Szabadság tér 2. szám). Kurátor: Ádi Brigitta. A projekt bemutatóját december 6-án tartották A művészet mindenkié program részeként, mely Sepsiszentgyörgy Városi Tanácsának a támogatásával zajlik a Magma alkotási folyamatoknak otthont adó műhelyében. Bővebben: magma.ro.

Mozi

A sepsiszentgyörgyi Művész mozi műsorán ma: 17 órától Énekelj! 2. (magyarul beszélő) és Szörnyen boldog család 2. (románul beszélő), 19.15-től A Gucci-ház (román felirattal), 19.30-tól Pókember: Nincs hazaút (magyarul beszélő). Pénztárnyitvatartás és telefonos helyfoglalás 10–13 és 15–21 óráig; telefon: 0787 526 102.

Tánc

HÁROMSZÉK TÁNCEGYÜTTES. Sepsiszentgyörgyön a Háromszék Táncstúdióban az Átöltözés című produkciót december 27-én, hétfőn 19 órától és 28-án, kedden 19 órától játssza a Háromszék Táncegyüttes. Jegyeket a központi jegyirodában lehet vásárolni hétfőtől csütörtökig 9–16, pénteken 9–13 óráig, valamint előadások

előtt egy órával. Telefon: 0267 312 104.

Képernyő

ERDŐVIDÉK TÉRSÉGI TELEVÍZIÓ. A mai műsor: 19.30 A Legbelsőkör adventi koncertje Nagyajtán. 20.16 Adventvasárnapok Nagybaconban. 20.46 Áldozóba’ éltünk napja – idősek napja Vargyason. 21.22 Adventvasárnapok Baróton. A műsorok visszanézhetők az Erdovidektv YouTube-csatornán és a www.erdtv.com internetes portálon.

Hitvilág

SZENT JÓZSEF-TEMPLOM. Szentgyónás végezhető ma 15–18 óráig a sepsiszentgyörgyi belvárosi templomban. A karácsonyi miseprogram: pénteken 17 órától pásztorjáték és szentmise, 23 órától ünnepélyes éjféli szentmise. Szombaton vasárnapi miserend szerint lesznek a szentmisék: 8, 10, 12, és 18 órától. Vasárnap a 25 és 50 éves házasokat köszöntik a 12 órai szentmisén, és utána egy koccintásra várják őket a plébánia hittantermébe.

KRISZTUS KIRÁLY-TEMPLOM. Pénteken 17 órakor kezdődik a hittanos gyerekek karácsonyi ünnepsége a sepsiszentgyörgyi Gyár utcai templomban, amelyet szentmisével zárnak, utána angyaljárás és az élő betlehem megnyitása, 22 órától ünnepi vigília szentmise. Szombaton és karácsony másodnapján, Szent Család vasárnapján ünnepi miserend lesz. Vasárnap 13 órától elkezdik a házszentelést.

REFORMÁTUS ÜNNEPI ALKALMAK SEPSISZENTGYÖRGYÖN. A szemerjai református templomban ma 17 órától bűnbánati istentisztelet lesz, 25-én 9, 11 és 18 órától ünnepi istentisztelet úrvacsoraosztással, 26-án 11 és 18 órától, 27-én 11 órától ünnepi istentisztelet. * A belvárosi református templomban esténként 18 órától bűnbánati istentisztelet, december 24-én, szenteste 18 óráról istentisztelet, melyet a gyermekek karácsonyi műsora követ. 25-én 9 és 11 órától lesz úrvacsorával egybekötött ünnepi istentisztelet, karácsony második és harmadik napján 11 órától tartanak ünnepi istentiszteletet. * A Gyöngyvirág utcai református gyülekezetben bűnbánati, hiterősítő istentiszteletet tartanak ma 18 órától. Gyülekezeti közösségben is ünneplik a Megváltó születését, a gyermekek ünnepi köszöntése december 24-én 17 órától kezdődik. Karácsony ünnepén, szombaton 9 és 11 órától istentisztelet és úrvacsora. Szépmezőn 15 órától tartanak ünnepi istentiszteletet úrvacsorával. A gyülekezet ünnepi legátusa Jónás Norbert IV. éves teológiai hallgató. * A Vártemplomban szenteste 18 órától tartanak istentiszteletet (vallásórások műsora), karácsony első napján 10 és 12 órától úrvacsoraosztással egybekötött istentisztelet, 18 órától karácsonyi zenés istentisztelet. Karácsony második és harmadik napján 10 órától kezdődik az istentisztelet.

UNITÁRIUS KARÁCSONYI ISTENTISZTELETEK. Sepsiszentgyörgyön karácsonykor az úrvacsoraosztással egybekötött ünnepi istentiszteleteket élőben is közvetítik a Facebook-oldalon. Az úrvacsoraosztás rendjén a bort kis poharakból veszik majd magukhoz a hívek. A járványügyi helyzetre való tekintettel az úrvacsorát nem áll módjukban házhoz vinni. Alkalmak: 24-én 16 órától szent­esti áhítat; istentisztelet 25-én 9, 11 és 18 órától, 26-án 11 órától. Az ünnep első és másodnapján minden istentiszteleti alkalmon úrvacsorával is lehet élni.

SZENTMISÉK CSERNÁTONBAN ÉS KÖRNYÉKÉN. December 24-én 19 órától Felsőcsernátonban, 21 órától Alsócsernátonban; szombaton 9 órától Felsőcsernátonban, 10.30-tól Alsócsernátonban, 12 órától Márkosfalván, 13 órától Dálnokban, 14 órától Albisban; vasárnap 9 órától Felsőcsernátonban és 10.30-tól Alsócsernátonban lesznek szentmisék.

GYŰJTÉS. Vasárnap Erdély katolikus templomaiban a Családpasztorációs Iroda részére gyűjtenek.

Ügyelet

Sepsiszentgyörgyön ma 20–6 óráig a Nicolae Iorga utcai Sensiblu-Dr. Max (telefon: 0267 312 049, éjszaka csak a sürgősségi recepteket adják ki); Kézdivásárhelyen ma a Gábor Áron utcai Ambrózia I. (0267 360 608) gyógyszertár teljesít szolgálatot.

Röviden

SZÜNETEL A FOGADÓNAP. A Volt Politikai Foglyok Háromszéki Szervezete értesíti tagságát és az érdekelteket, hogy a szövetség szokásos pénteki fogadónapja január 17-ig az ünnepek miatt szünetel.

A BABAHÁZ ünnepi látogatási programja Sepsiszentgyörgyön: ma 13–16 óráig, december 24-én 10–13 óráig, december 27-én és 28-án 10–13 óráig. Telefon: 0751 233 763.

A TEGA karácsonykor és újévkor is a megszokott program szerint szállítja el a hulladékokat. Az ügyfélfogadás december 24-én, pénteken, illetve december 31-én, pénteken szünetel.